Hay gobiernos que se recuerdan por las grandes reformas que impulsaron, por las oportunidades que crearon o por haber dejado un país mejor que el que encontraron. Y después está el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo legado probablemente necesitará bastante más tiempo para ser explicado.

Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, lo hizo con un discurso que muchos españoles compraron: regeneración democrática, lucha contra la corrupción, transparencia y una nueva forma de hacer política. Su llegada al poder se produjo precisamente después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, presentada bajo el argumento de que España necesitaba recuperar la dignidad de sus instituciones.

Ocho años después, resulta bastante difícil no mirar atrás y preguntarse qué ha quedado de todo aquello.

Porque una cosa es el relato que construye un presidente y otra muy distinta es la realidad que deja cuando termina su etapa de Gobierno.

Y si hay algo que define estos años es la enorme distancia entre ambas.

De la regeneración democrática a una política de supervivencia

Probablemente uno de los aspectos más preocupantes de la etapa de Sánchez ha sido la forma en la que ha entendido el ejercicio del poder.

Su llegada a la presidencia estuvo vinculada a un discurso contra la corrupción y a la necesidad de regenerar las instituciones. Sin embargo, su trayectoria posterior ha estado marcada por pactos parlamentarios muy cuestionados, enfrentamientos institucionales y diferentes investigaciones judiciales que han salpicado a personas de su entorno político y familiar.

El caso de José Luis Ábalos, su antiguo ministro de Transportes, y las investigaciones relacionadas con Santos Cerdán, quien fuera secretario de Organización del PSOE, han provocado una enorme crisis política dentro del socialismo español.

También han existido investigaciones relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente, y David Sánchez, su hermano. Conviene recordar que una investigación judicial no equivale a una condena y que no se puede atribuir automáticamente a Pedro Sánchez una responsabilidad penal por los procedimientos que afectan a otras personas.

Pero el problema político existe y es evidente.

Lo que resulta difícil de entender es cómo un presidente que llegó al poder prometiendo acabar con las malas prácticas de la política española termina dedicando buena parte de su etapa final a defenderse de las polémicas que rodean a su propio entorno.

Y aquí hay algo que me parece especialmente importante: la responsabilidad política no funciona exactamente igual que la penal. Un presidente puede no estar acusado de ningún delito y, aun así, tener que responder políticamente por las personas que ha elegido, los equipos que ha dirigido y las decisiones que ha tomado.

La regeneración democrática no puede ser un eslogan que se utiliza para llegar al poder y se olvida cuando empieza a resultar incómodo.

Una España que crece en las estadísticas, pero no tanto en los bolsillos

Si escuchamos al Gobierno, España atraviesa una etapa económica extraordinaria. Y hay datos que efectivamente respaldan parte de ese discurso. El país ha registrado un crecimiento económico superior al de buena parte de Europa y ha alcanzado cifras muy elevadas de empleo.

Pero hay una pregunta que parece que nadie quiere hacerse en Moncloa: ¿de qué sirve presumir constantemente de crecimiento si una parte importante de los ciudadanos siente que cada vez llega con más dificultad a final de mes?

La economía no se mide únicamente con gráficos del PIB ni con discursos triunfalistas. Se mide también en lo que puede comprar una familia, en lo que cuesta llenar la nevera, en la posibilidad de ahorrar y, sobre todo, en la capacidad de acceder a una vivienda.

Y precisamente ahí encontramos uno de los grandes fracasos de estos años.

Los precios de la vivienda se han convertido en un auténtico problema nacional. Según datos recogidos por Associated Press, los precios de las viviendas en términos reales aumentaron un 43% entre 2015 y 2025, mientras que en la Unión Europea el incremento fue del 25%.

La situación de los jóvenes es todavía más preocupante: aproximadamente dos de cada tres españoles de entre 18 y 34 años seguían viviendo con sus padres en 2025.

¿De verdad podemos hablar de éxito económico cuando una generación encuentra tantas dificultades para independizarse, comprar una vivienda o construir un proyecto de vida?

El Gobierno ha anunciado planes, ha aprobado medidas y ha presentado diferentes iniciativas para solucionar el problema. Pero la realidad es que la oferta de vivienda sigue siendo insuficiente y los precios continúan siendo una barrera para miles de familias.

Y aquí es donde discrepo especialmente de la receta socialista: no se puede solucionar un problema de escasez de vivienda acumulando intervenciones, restricciones y anuncios políticos mientras no se consigue construir suficiente vivienda donde realmente se necesita.

España necesita más oferta, seguridad jurídica, agilidad administrativa y condiciones que permitan invertir y construir. No necesita que comprar o alquilar una vivienda se convierta en una carrera de obstáculos.

La legislatura de los pactos y la ausencia de Presupuestos

Otro de los grandes problemas de Sánchez ha sido su dependencia parlamentaria.

Para mantenerse en La Moncloa, el PSOE ha necesitado apoyos de formaciones nacionalistas e independentistas cuyos intereses políticos no siempre coinciden con los del conjunto de España.

La amnistía concedida a los implicados en el procés catalán es probablemente el ejemplo más evidente.

Una medida que el propio Sánchez había rechazado anteriormente terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de su estrategia para conseguir apoyos parlamentarios.

Se podrá defender jurídicamente desde diferentes posiciones, pero políticamente deja una pregunta bastante incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un presidente para conservar el poder?

La situación parlamentaria también ha tenido consecuencias prácticas. La legislatura terminó sin que el Gobierno presentara un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, manteniendo prorrogadas las cuentas de 2023.

Esto no es un detalle administrativo. Los presupuestos son la herramienta fundamental para establecer prioridades, distribuir recursos y planificar las políticas públicas.

Un Gobierno que no consigue presentar y sacar adelante unas nuevas cuentas durante toda una legislatura demuestra hasta qué punto su capacidad de gestión está condicionada por su propia debilidad parlamentaria.

Gobernar no consiste únicamente en resistir en el poder. También consiste en tener capacidad para tomar decisiones.

La división como herramienta política

Hay otra cuestión que considero especialmente perjudicial: la permanente confrontación política y social.

España ya tenía diferencias ideológicas, territoriales y culturales antes de Sánchez. Eso no es ninguna novedad. El problema es que durante estos años la política se ha convertido cada vez más en un enfrentamiento entre bloques, donde parece que todo vale para desacreditar al adversario.

Quien critica al Gobierno es presentado en ocasiones como parte de una estrategia de desestabilización. Quien cuestiona determinadas decisiones judiciales es acusado de atacar a las instituciones. Y quien discrepa de las políticas del Ejecutivo puede terminar siendo colocado en una categoría política antes incluso de que se escuchen sus argumentos.

No creo que esa sea la forma de gobernar un país.

Un presidente debería intentar representar también a quienes no le han votado. Parece una obviedad, pero conviene recordarlo.

La democracia no consiste en dividir permanentemente a los ciudadanos entre buenos y malos, progresistas y reaccionarios, o entre quienes apoyan al Gobierno y quienes supuestamente amenazan el sistema.

La discrepancia forma parte de la democracia. Y un Gobierno que no sabe convivir con ella termina deteriorando el debate público.

El legado institucional: una preocupación que va más allá de Sánchez

La relación entre el Gobierno y diferentes instituciones también ha sido uno de los grandes focos de tensión de esta etapa.

Los enfrentamientos con el Poder Judicial, las polémicas relacionadas con el sistema de nombramientos institucionales y las controversias derivadas de algunas decisiones legislativas han contribuido a generar una sensación de inestabilidad.

No todo lo que ha ocurrido puede atribuirse exclusivamente al Ejecutivo, ni todas las críticas dirigidas contra Sánchez tienen necesariamente fundamento. Pero sería ingenuo negar que la confianza institucional ha sufrido un desgaste considerable.

Una democracia necesita instituciones que puedan actuar con independencia del Gobierno de turno. No importa si gobierna el PSOE, el PP o cualquier otra formación.

Y precisamente por eso preocupa que la política española haya llegado a un punto en el que cada decisión institucional se interpreta casi automáticamente desde la trinchera partidista.

La justicia no debería ser una herramienta del Gobierno ni un instrumento de la oposición. Debería ser justicia, simplemente.

¿Qué España deja Pedro Sánchez?

Quizá esta sea la pregunta más importante de todas.

Sánchez podrá presumir de crecimiento económico, de determinados avances sociales y de cifras de empleo que efectivamente merecen reconocimiento. Sería absurdo negar esos resultados simplemente porque no compartimos su ideología.

Pero también deja una legislatura sin nuevos Presupuestos, una crisis de vivienda que condiciona el futuro de millones de personas, una enorme dependencia de los partidos independentistas y una sucesión de controversias políticas y judiciales que han desgastado la imagen del PSOE.

Y hay algo más: una generación de jóvenes que mira al futuro con bastante menos seguridad de la que debería tener.

No creo que España necesite otro presidente que prometa solucionar absolutamente todo. Necesita uno que entienda que gobernar significa asumir responsabilidades, gestionar recursos, respetar las instituciones y dejar de utilizar cada problema como una oportunidad para construir un nuevo relato político.

La derecha española también tiene una responsabilidad. Si Alberto Núñez Feijóo y su partido aspiran a sustituir a Sánchez, no bastará con denunciar sus errores. Tendrán que presentar un proyecto económico, institucional y social capaz de ofrecer soluciones reales. Criticar es relativamente fácil; gobernar bien es otra historia.

Pero eso no cambia el balance que merece la etapa socialista.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa hablando de regeneración, de transparencia y de una nueva política. Después de ocho años, España sigue teniendo enormes problemas estructurales y una política nacional marcada por la confrontación, la dependencia parlamentaria y las controversias que rodean al poder.

El tiempo dirá cómo se recuerda su presidencia, pero hay algo que debería quedar claro: un gobernante no se mide por lo bien que habla de su legado, sino por el país que deja cuando se marcha.

Y, sinceramente, el balance está muy lejos de la España que nos prometieron.