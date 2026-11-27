Cada vez que en la vida nos encontramos en un callejón sin salida, instintivamente nos preguntamos cómo escapar de esa situación que nos agobia, como si esperásemos que una voz dentro de nosotros nos dijera dónde está escondida la salida que nos libere. Pero la respuesta no llega, y no llega porque en ese callejón nunca hubo salida.

Cada vez que en la vida nos encontramos en un callejón con un final que nos impide continuar, no nos preguntemos «por dónde» escapar, sino «por qué» no podemos avanzar más.

En la mayoría de los casos, la voz nos dirá que la culpa es solo nuestra: bien por algo malo que hicimos, bien porque simplemente equivocamos el camino en nuestras ansias por evitar las entradas difíciles y estrechas. En ambos casos nos tocará salir por donde entramos, deshaciendo lentamente y paso a paso lo que hasta ese momento fue una rápida y brillante carrera.

Hasta ahí, lo normal. Sin embargo, en algunos casos es posible que exista esa puerta secreta que nos permita escapar del callejón sin tener que deshacer el camino. Y si esa puerta existe, a lo mejor la voz nos revela dónde está.

Pero llegado ese caso es cuando más hay que desconfiar de la voz interna, porque solo reflexionando sobre la moralidad de la respuesta sabremos si quien habita en nosotros es Dios…, o el diablo.

Por sus frutos lo sabrás, pero entonces, para bien o para mal, ya será tarde para rectificar.