La Conferencia Episcopal quiere que las iglesias sigan abiertas “como signo de esperanza” ante el coronavirus

El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha defendido que las iglesias sigan abiertas en la crisis del coronavirus, pese al cierre que ya se vive en Roma.

Omella ha recomendado que los católicos, especialmente los más vulnerables, sigan las misas por televisión pero, de momento, no se plantea cerrar los templos. «Ha aumentado ya el número de televidentes en las cadenas que lo hacen», subrayó.

«Tener las iglesias abiertas, a menos que Sanidad diga lo contrario, para que la gente pueda ir a rezar, sin aglomeraciones, me parece una medida de cierta esperanza«, ha asegurado Omella en una entrevista en RNE.

También ha asegurado que la Conferencia Episcopal está en contacto con el Ministerio de Sanidad para afrontar la crisis del conoravirus. «Intentamos seguir las indicaciones del Ministerio de Sanidad, es fundamental. Son los técnicos los que hablan», subrayó. De igual forma, ha llamando a evitar «encuentros masivos» como las misas, los funerales, las catequesis.

«Tendremos que regularlo mucho porque si los chavales no van a la escuela, no deben ir a la catequesis, para que no seamos foco de propagación», por lo que animó a seguir las citadas retransmisiones religiosas por televisión y radio.

Omella ha insistido en que los curas, «como los médicos y las enfermeras» están más expuestos al coronavirus, por lo que «deben tener las manos bien limpias». Además, añadió que «somos muy dados en nuestro país a hacer lo que nos da la gana, si se siguen los consejos nos irá mejor a todos, hay que ser más disciplinados».

Por lo que respecta a la suspensión de procesiones y actos relacionados de cara a la próxima Semana Santa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española aseguró que la suspensión se tomará «conjuntamente» con Sanidad. «Iremos de la mano», aseveró, sobre las posibles prohibiciones, una decisión que también podría afectar a las misas.

«Vamos a ir viendo, y responder en cada momento» y de las «regiones», para implantar «medidas más o menos severas», sentenció.