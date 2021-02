Ser profesor, ayudar a la gente

– “Yo de mayor quiero ser profesor, porque me gusta ayudar a la gente” – fueron las palabras de un adolescente la tarde de ayer. Mientras conversaba con él de la vida, el pasado y el presente, ambos nos reíamos y recordábamos viejos tiempos en los que él y sus hermanas apenas habían comenzado sus primeros pasos en nuestro colegio.

Instantes como este son los que me hacen pensar en la influencia que podemos llegar a ejercer en nuestros alumnos. Muchas son las profesiones dedicadas a eso, a ayudar a la gente, pero cuando un adolescente (y más hoy en día con los tiempos que corren y las dificultades a las que nos enfrentamos) dice algo así, es porque considera, de algún modo, que nuestra profesión y vocación es de valor, que transforma a las personas, crea oportunidades para ellas y las encamina a ser su mejor versión. ¿Qué le llevará a pensar algo así?

En nuestra labor diaria, creo que todos nos preguntamos si lo haremos bien o no, e incluso sentimos que la rigidez del sistema educativo y lo que este ‘nos’ y ‘les’ exige es, en ocasiones, un esfuerzo desmesurado. Cuando los papeles y la burocracia u otras tareas no precisamente docentes nos sobrepasan, o a ellos se les plantean duras ‘notas de corte’ para llegar hacer lo que siempre han soñado (con la frustración que supone a veces no conseguirlo), me quedo pensando en cuánto estrés se puede concentrar y, a la vez, liberar, si nos centramos en lo que de verdad importa. Porque un alumno, una alumna, no es una nota, sino una persona y un profesor o maestro, también. Es precisamente desde ahí desde donde se puede producir el milagro.

Y he aquí la reflexión que transformaría el sistema educativo, porque un alumno podrá olvidar con facilidad mucho de lo que dijimos, pero siempre recordará lo que fuimos con y para él. En la ética del cuidado y en la educación de corazón a corazón está la clave para cambiar el mundo y transformarlo en un lugar mejor para vivir. Poco modificaré si me quedo en la queja y no afronto las dificultades como oportunidades para ir más allá, abriendo horizontes.

Solamente una pregunta: ¿qué podríamos lograr mirando realmente a cada alumno como es, valorando la persona que es y priorizando sus cualidades y potencial único? Se habla mucho de ello, pero descubrir lo que significa es la clave. Aquí está nuestra auténtica pasión y vocación, nuestro trabajo verdadero: aquí nos jugamos todo. Eso sí es la revolución de la educación, porque si un alumno brilla, no es necesariamente por su nota, sino esencialmente por ser quien es; y estoy convencida de que todos pueden brillar con su propia luz y, a su vez, iluminar a otros. Si cuidamos su interior y creemos en todos y cada uno de ellos, también creerán en sí mismos y en los demás y, entre todos, harán más en el mundo que les rodea y que es hogar para todos.

Ante las dificultades, seamos pacientes, seamos consecuentes, unamos nuestros dones y alumbremos juntos el camino, dejemos que nuestros pequeños y jóvenes nos enseñen también y escuchemos lo que nos tienen que decir, porque la ayuda siempre es mutua. Demostremos con nuestros actos los valores que es importante vivir, pidamos perdón ante los errores, seamos agradecidos y recordemos que, si formamos a jóvenes ilusionados, estimulados, creativos y con gusto e interés por aprender, tal vez la educación será la gran revolución de la vida y, con el tiempo, cada uno encontrará, paso a paso, su lugar en el mundo; reconocerá su valor por ser quien es y lo trasladará a lo que hace.

Un sabio llamado Kwan Tzu dijo hace ya miles de años: Si planificas para un año, siembra trigo. Si lo haces para una década, planta un árbol. Si planificas para una vida, educa personas.

¿Hasta dónde podrá llegar nuestra influencia? Quizá nunca lo sabremos; pero, si desde el amor conseguimos transformar la vida de una persona, cualquier esfuerzo habrá merecido la pena porque de lo que sí estoy segura es de que la mejor ley educativa para nosotros se asienta en la raíz de lo que aquel adolescente me dijo ayer: nos gusta ayudar a la gente.

Vanesa García Pérez

Colegio Montpellier, Madrid