Las series españolas que triunfarán en el 2023

La ficción española se encuentra en uno de sus mejores momentos. En 2022 se estrenaron más de 40 series nuevas, la mayoría de ellas con una gran acogida del público. Todo apunta a que en este 2023 las cosas no van a ser muy diferentes en cuanto a producción televisiva, récord en cantidad pero también en calidad. Comentamos algunas de ellas.

El inmortal (Temporada 2)

A Movistar + llega la segunda temporada de esta serie protagonizada por Álex García, y que triunfó en los últimos meses del 2022. Aún no hay fecha de estreno, pero la plataforma sabe que será un valor seguro.

La historia está inspirada en la vida del líder de la banda «Los Miami», que operó en la noche de Madrid en los años 90 y que además de crear una gran leyenda en cuanto a sus tretas, acaparó numerosos titulares. La primera temporada atrapó al público y quedó en un momento álgido, y con muchos asuntos por resolver.

Entrevías (Temporada 3)

En un momento convulso en cuanto a las audiencias de sus series, Mediaset cuenta con `Entrevías’ como uno de sus mejores productos. Debido a los éxitos cosechados en sus dos

primeras temporadas, la cadena ha querido renovar la serie que protagoniza José Coronado, junto a Luis Zahera, Nona Soho y Felipe Londoño. A este reparto se suman Natalia Dicenta, Michelle Calvó, Óscar Higares y Alex Medina.

Venimos de una segunda temporada, en la que la vida de Tirso (Coronado) transcurre feliz: su relación con Gladys va viento en popa, la ferretería es un negocio próspero y su nieta Irene está a punto de dar a luz. Pero la irrupción en el barrio de Maica, su exmujer (Dicenta), supondrá una fuerte sacudida para la familia y también y para el barrio. Maica pretende poner en marcha una fundación para ayudar a los pandilleros a salir de las calles, lo que desencadenará graves problemas con las bandas callejeras en los que Tirso se verá obligado a intervenir.

Berlin (Estreno)

Netflix incorpora sus proyectos el spin off de La Casa de Papel, que tras su exitoso final, dejaron huérfanos a todos sus numerosos fans, de dentro y fuera de nuestro país.

La serie gira en torno a Berlín, y hablará sobre sobre el controvertido personaje, que ha levantado pasiones. Pedro Alonso estará acompañado por Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez. Aún no hay fecha de estreno pero el público la espera, dentro y fuera de nuestro país.

Reina Roja (Estreno)

Amazon Prime contará con uno de los estrenos más esperados. Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian serán Antonia Scott y Jon Gutiérrez, los protagonista de la novela Juan Gómez-Jurado, ‘Reina Roja’.

La trama se centra en la persona más inteligente de la Tierra. Literalmente: con un coeficiente intelectual de 242, Scott tiene una inteligencia superior que le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental. Sin embargo, lo que parecía un don se convierte pronto en una maldición que la lleva a perderlo todo.

Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja vuelve a la carga. Antonia une fuerzas con Jon Gutiérrez, un policía vasco a punto de ser expulsado del cuerpo, para iniciar un retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos durante su investigación.

La chica de nieve (Estreno)

El 27 de enero se ha estrenado en Netflix este thriller protagonizado por Milena Smit y que ha levantado gran expectación. Todo empieza en Málaga en el año 2010, en la cabalgata de los Reyes Magos. El momento más mágico del año se torna en pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud.

Miren (Smit), una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán que despertará aspectos de su pasado que hubiera deseado olvidar. Con la ayuda de su colega periodista Eduardo (Jose Coronado), no parará hasta encontrar a la niña. José Coronado, Tristán Ulloa, Aixa Villagrán, Cecilia Freire, Raúl Prieto, Loreto Mauleón, Julián Villagrán están entre el reparto.

Sky Rojo (Temporada 3)

A mediados de enero ha regresado a Netflix una nueva temporada de una de las series que han destacado en los últimos meses, ´Sky Rojo´. Una serie admirada y criticada a partes iguales, pero que sobre todo, peca de arriesgada.

Coral, Wendy y Gina terminarán su venganza en esta última parte de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Los nuevos episodios tendrán lugar seis meses después de la última batalla. Las chicas descubren que la paz es solo una falsa sensación entre períodos de terror.

Cuando su nueva vida estalla en pedazos, las protagonistas entienden que el pasado siempre vuelve y que si quieren ser realmente libres deben terminar con él o lo que es lo mismo, con Romeo.

Élite (Temporada 7)

Para Netflix esta serie se ha convertido en una de sus ofertas imprescindibles.`Élite’ tendrá una nueva cita en 2023 aunque falta concretar la fecha… Su público sigue pendiente del desenlace de la sexta temporada.

Esta séptima temporada contará con la vuelta de Omar Ayuso, uno de los protagonistas que arrancó la serie en 2018. Mirela Balic, Fernando Líndez Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Alejandro Albarracín y Maribel Verdú se unen al reparto en esta nueva entrega.

Nacho (Estreno)

ATRESplayer se atreve con la serie original de Lionsgate (antes Starzplay), que desde que anunció el cierre en España, a finales de 2022, ha estado en negociaciones para ceder su contenido.

Conocida también como ‘Nacho, una industria XXX-L’, la trama enseñará al público a la «otra, provocativa, industria del cine». La serie está inspirada en la vida de la legendaria estrella del porno español, Nacho Vidal, y habrá que esperar hasta otoño para poder disfrutar de ella.

Además de Martiño Rivas y María de Nati en el elenco de actores también participan Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar y Nancho Novo, entre otros.

Vestidas de azul (Estreno)

Atresmedia prepara la segunda adaptación de la novela de Valeria Vegas. En ella se relata la vida de varias mujeres trans en plena época del destape español en la era posfranquista (cuyas vidas recogió Antonio Giménez-Rico en el documental de 1983, ‘Vestida de azul’).

Hay un pasado pero también un presente, porque también se continuará con las mujeres que conocimos en ‘Veneno’: Valeria, Paca la Piraña y el grupo de amigas, volverán a mostrarnos la tragicomedia de sus vidas.

Sagrada familia (Temporada 2)

Netflix ha renovado la historia que conocimos en 2022 protagonizada por Najwa Nimri y Alba Flores y que se centraba en una nueva familia que llega a Fuente del Berro (Madrid), y romperá la estabilidad del barrio. Gloria vive allí junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En la nueva ubicación forjará amistad con otras mujeres, también madres como ella, con las que trata de llevar una vida corriente para pasar desapercibida.

Cristo y Rey (Estreno)

El 15 de enero se ha estrenado una de las series más esperadas sobre todo por su repercusión. Cuenta la historia de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que comenzó en Madrid en 1979. Él es el mejor domador del mundo. Ella, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren solo unas semanas. Se casan por todo lo alto y la noticia copa las portadas de todas las revistas.

El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario. El dinero, la fama, y el lujo les rodean.

Disfrutan juntos 9 años en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una

vida oscura, rodeada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos… Durante toda la relación planea la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado, el por entonces Rey, Juan Carlos I. Más allá de la ficción, la serie está provocando un auténtico terremoto mediático.

Serie sobre la Reina Sofía (Estreno)

Después de todo lo que se está hablando del rey Emérito, la reina Doña Sofía no se va a quedar atrás y también va a contar en este 2023 con su propia serie de televisión, a pesar de que no ha trascendido aún demasiada información.

La productora Beta Fiction Spain adaptará una ficción basada en los libros ‘La soledad de la Reina’, de Pilar Eyre, y ‘La Reina muy de cerca’, de Pilar Urbano. Los libros son autorizados y quedan lejos de la polémica que tanto ha sacudido a la familia real.

El foco en esta ocasión no estará en los Borbones, sino en la mujer que ha sido reina de España desde 1975 hasta 2014. Como en la serie sobre su marido, las reacciones no se van a hacer esperar. Estamos atentos, a la espera de la fecha de emisión y de dónde se va a emitir. Todo apunta a que la serie va a ser una realidad en los próximos meses y a la que no le falta expectación.

