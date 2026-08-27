Yayoi Kusama, la mujer que convirtió los lunares en un universo, muere a los 97 años

Yayoi Kusama hizo del punto una galaxia. Allí donde otros veían una superficie vacía, ella encontraba una posibilidad infinita: una red capaz de cubrir un lienzo, una escultura, una habitación o incluso el cuerpo humano. La artista japonesa, una de las figuras más reconocibles y cotizadas del arte contemporáneo, murió a los 97 años en un hospital de Tokio, según confirmó su estudio en un comunicado difundido este jueves. No se ha informado de la causa del fallecimiento.

La nota oficial recuerda que Kusama dedicó toda su vida a la creación y que su trayectoria abarcó la pintura, la escultura, la instalación, la performance, la literatura y la poesía. También señala que continuó pintando hasta sus últimos días, fiel a una práctica artística que convirtió en refugio, disciplina y forma de enfrentarse a sus propios fantasmas.

De las alucinaciones al arte

Nacida en Matsumoto, Japón, en 1929, Kusama creció en un entorno familiar difícil y atravesó su infancia durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy joven experimentó alucinaciones en las que los espacios, las flores y los objetos quedaban cubiertos por patrones repetitivos. Con el tiempo, aquellas visiones se convertirían en el lenguaje plástico que definiría toda su carrera.

Su formación artística en Japón fue breve. Kusama se apartó pronto de las convenciones de la pintura tradicional y comenzó a desarrollar composiciones dominadas por la repetición, la acumulación y la ausencia de un centro. Las llamadas “Redes infinitas”, sus extensas superficies cubiertas de pequeñas marcas, fueron el resultado de esa búsqueda obsesiva.

A finales de la década de 1950 abandonó Japón y viajó a Estados Unidos. Primero pasó por Seattle y después se instaló en Nueva York, donde entró en contacto con el ambiente artístico de la vanguardia y el pop. Había mantenido correspondencia con Georgia O’Keeffe, quien la animó a mostrar su trabajo fuera de Japón, y llegó a la ciudad con la determinación de hacerse un lugar en una escena dominada principalmente por hombres.

Una vanguardia incómoda

En Nueva York, Kusama produjo pinturas, esculturas, películas, textos y acciones artísticas. Sus trabajos incorporaban flores, lunares, espejos y formas fálicas, elementos con los que cuestionaba las normas sexuales, la autoridad y la tradición artística dominante.

Durante los años sesenta organizó performances en las que pintaba cuerpos desnudos con puntos de colores. También participó en acciones vinculadas a la contracultura, el pacifismo y la defensa de los derechos homosexuales. En 1968 llegó a enviar una provocadora carta al presidente Richard Nixon en la que le proponía una unión sexual y espiritual a cambio de poner fin a la guerra de Vietnam. La propuesta nunca fue aceptada, pero resumía el carácter desafiante de una artista que utilizaba el espectáculo para lanzar mensajes políticos.reuters

Aunque se relacionó con creadores como Andy Warhol y Donald Judd, Kusama permaneció durante años en los márgenes del reconocimiento institucional. Su condición de mujer japonesa en Estados Unidos y el carácter psicológico de su obra contribuyeron a mantenerla apartada de los relatos dominantes de la historia del arte occidental.

El regreso y el reconocimiento

Kusama volvió a Japón a comienzos de los años setenta. Poco después ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Tokio, donde residió durante décadas. Desde allí continuó trabajando en un estudio cercano, desarrollando una producción constante y metódica.

El interés internacional por su obra resurgió a finales de los años ochenta, cuando museos y galerías comenzaron a revisar el papel que había desempeñado en la vanguardia de la década de 1960. Una retrospectiva celebrada en Nueva York en 1989 contribuyó a recuperar su figura y, cuatro años después, su participación en la Bienal de Venecia confirmó su reinserción en el circuito artístico internacional.

Su presencia en Venecia tenía, además, un antecedente insólito. En 1966 había presentado sin autorización una instalación formada por 1.500 esferas espejadas frente al pabellón italiano. Kusama intentó venderlas por dos dólares cada una, hasta que las autoridades intervinieron y detuvieron la acción.

El fenómeno Kusama

La fama de la artista alcanzó una dimensión inédita con sus “Salas de Espejos Infinitos”. Estas instalaciones envolvían al visitante en una sucesión aparentemente interminable de luces, reflejos y colores. La experiencia, concebida para desorientar los sentidos, se convirtió también en uno de los grandes fenómenos visuales de la era de las redes sociales.

Sus calabazas amarillas cubiertas de lunares se transformaron en otro de sus signos más reconocibles. Algunas alcanzaron precios millonarios y pasaron a formar parte de colecciones públicas, espacios culturales y proyectos arquitectónicos. Una de ellas fue arrastrada al mar en 2021 por un tifón frente a la isla japonesa de Naoshima.

El mercado consolidó su posición. En 2022, la pintura Sin título (Redes) se vendió por cerca de 10,5 millones de dólares, un récord para la artista. En 2023, sus obras alcanzaron conjuntamente unos 190,5 millones de dólares en subastas celebradas en ciudades como Hong Kong y Nueva York.

Su imagen también salió de los museos. Una colaboración con Louis Vuitton acercó sus lunares a la industria del lujo, mientras que el documental Kusama: Infinity, estrenado en 2018, amplió el interés por su vida y su obra. En Tokio, un museo dedicado a su producción abrió sus puertas en 2017.

Un legado con claroscuros

La trayectoria de Kusama tampoco estuvo libre de controversias. En 2017 trascendieron expresiones racistas incluidas en su autobiografía y en otros textos. Años después, en 2023, la artista ofreció disculpas públicas y expresó su arrepentimiento por haber empleado un lenguaje ofensivo antes de una exposición en San Francisco.

Pese a las polémicas, su influencia no dejó de crecer. Para muchos críticos, Kusama no solo anticipó la cultura de la imagen compartida, sino que convirtió la experiencia del visitante en parte esencial de la obra. Sus espacios inmersivos transformaron al público en espectador y, al mismo tiempo, en protagonista.

Tras conocerse la noticia, numerosas figuras del mundo del arte rindieron homenaje a la creadora. La conservadora Alexandra Munroe afirmó que la artista había cambiado la manera de escribir y comprender la historia de la vanguardia. El galerista David Zwirner, por su parte, recordó las largas filas de visitantes que esperaban para entrar en sus exposiciones y definió a Kusama como “la artista viva más famosa del mundo” en el momento de su muerte.

Durante más de siete décadas, Yayoi Kusama pintó contra el vacío. Lo llenó de puntos, espejos, calabazas y repeticiones hasta convertir sus obsesiones personales en un idioma universal. Su universo desaparece con ella, pero sus infinitos siguen abiertos.