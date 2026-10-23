Sargentos de la IMEC

En el presente trabajo, cuyo autor es el abogado, periodista y sargento que fue de la IMEC Jerónimo González Yanes, que hace un recorrido histórico de aquellos universitarios que alcanzaron el empleo de sargento, en las conocidas milicias universitarias durante el periodo que se trata, que es a partir del año 1971 y con vigencia hasta 1991, que desaparece esa última entidad señera, la IMEC.

Con anterioridad y como antecesores de esta Corporación castrense, están los que pertenecieron a la IPS (Instrucción Premilitar Superior), pero a partir de la fecha indicada será ésta la nueva Escala que los integren, a fin de realizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO).

En el libro se describe el restrictivo sistema de acceso, los duros periodos de formación en centros de instrucción de reclutas (CIRs) y academias militares, así como las prácticas en los diferentes destinos de nuestras Fuerzas Armadas. De igual forma, se presentan con todo detalle y se cuentan -también- las vivencias de un nutrido grupo de profesionales: abogados, médicos, periodistas, ingenieros o enfermeros, que narran sus vivencias en esa Escala, y los acuartelamientos donde realizaron sus prácticas: en Cádiz, Tenerife, Madrid, Burgos, Granada y la Seo de Urgel, Lérida.

La procedencia de estos significados sargentos es igualmente dispar: de Bilbao, Barcelona, León, Las Palmas de Gran Canaria, Jaén o Valencia, son los universitarios de esta Escala que aparecen a modo ejemplo en el libro. Un recorrido que hacen estos universitarios por casi toda España -alguno de ellos muy conocido en el mundo de la comunicación-, para realizar el SMO.

También, se estudia cómo surge el empleo de sargento en el Ejército de Tierra y sus diferentes etapas, los servicios, guardias, maniobras y otras funciones que desempeñaban, los sargentos procedentes de la IMEC en plena igualdad que el resto de militares profesionales. Finaliza el libro recordando a los caídos en actos de servicio o de guerra.

Todo ello ilustrado con numerosas fotos de uniformidad, textos, emblemas y campamentos históricos (ya inexistentes) repartidos en 65 páginas.