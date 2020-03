Tremenda enganchada en COPE entre David Aganzo y Alcalá: «¡Ten mucho cuidado con lo que dices!»

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, intervino este 25 de marzo de 2020 en ‘El Partidazo’ (COPE) para desmentir una noticia del periodista de la casa Juan Antonio Alcalá, quien aseguró que los futbolistas tendrían un aumento de sueldo si después del parón por el coronavirus se jugasen partidos cada 2 o 3 días.

Según la información de Alcalá, habría un acuerdo entre la patronal y el sindicato, entre Javier Tebas, presidente de LaLiga, y David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Con dicho acuerdo, si no hay partidos antes del 30 de junio, los jugadores se bajarían el sueldo un 10% y el impacto para LaLiga sería de un -10%. Si diera tiempo a jugar lo que queda en los meses de junio-julio, la AFE aceptaría jugar cada 48 o 72 horas y, a cambio, cada jugador de Primera y Segunda ganaría un 15-20% más de su sueldo, según dicha información.

Aganzo llamó a COPE y confirmó que los jugadores no tendrán un aumento de sueldo si finalmente acaba habiendo partidos cada 48-72 horas para poder acabar la temporada: «Esta noticia es totalmente falsa, toda la información no es cierta», aseguró el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.

En ese momento se enzarzaron en una discusión, incluso Alcalá advirtió a Aganzo: «Ten cuidado con las palabras que utilizas». Después de la discusión, el periodista de COPE aseguró que su fuente le había confirmado que el acuerdo se había cerrado. La persona que había dado esta información era Queco Piña, miembro de la junta directiva de la AFE, que entró en directo en COPE:

«Me llegó la noticia por dos clubes y sí es verdad la noticia de Juan Antonio Alcalá; me llega de un director general de un club. Por desgracia esta es la manera de proceder de Aganzo. No me gusta que en nombre de los futbolistas se quiera sacar rédito; es muy lamentable. A mí me dicen que es un acuerdo cerrado LaLiga-AFE; la persona me llama pensando que yo ya lo sabía para quejarse por la manera de proceder. Estas cosas se tendrían que hacer en privado, estoy de acuerdo. De las últimas siete Juntas directivas en ninguna ha habido ruegos y preguntas».