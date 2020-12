Tomás Roncero, derrotado en ‘El Chiringuito’: «El Real Madrid está dando pena»

Harto. Así estaba en la noche de este 1 de diciembre de 2020 el periodista Tomás Roncero con una nueva derrota del equipo de sus amores, el Real Madrid.

Los de Zidane cayeron contra el Shaktar por segunda vez esta temporada y aunque dependen de sí mismos para pasar, se la juegan el todo por el todo en el último partido de la liguilla de la Champions League.

Roncero era la viva imagen de la derrota en ‘El Chiringuito’:

El Inter nos ha echado un cable, pero yo no sé si el Madrid, aunque lo consiga, sería digno de clasificarse a la siguiente fase. No me gusta ver al Madrid yendo a rebufo, y que dependa de los demás.