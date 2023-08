Rubiales en la «cuerda floja»: Ex empleada le acusa de humillaciones: “Has venido a ponerte las rodilleras”

Tamara Ramos, ex Directora de Marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) durante el mandato de Luis Rubiales como presidente del sindicato (2010 a 2018), ha compartido sus experiencias en una entrevista con Telecinco. Durante la conversación, relató cómo sufrió maltrato por parte del actual líder de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), incluyendo amenazas y humillaciones con palabras y frases que resultaron extremadamente desagradables.

Estos comportamientos, según Ramos, fueron totalmente inaceptables y nadie merece ser tratado de esa manera. Por lo tanto, no le sorprende que Rubiales haya sido objeto de controversia recientemente por robarle un beso a Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas en el Mundial Femenino.

Ramos describió cómo vivió momentos de humillación y confrontación, incluso con incidentes en los que se presentaron golpes de puño sobre la mesa. Aunque no confirmó las fechas exactas de estos episodios, sugirió que ocurrieron en un período que podría haber abarcado desde 2016, cuando se fundó la asociación, hasta 2018, cuando Rubiales dejó su puesto en el sindicato.

Durante la entrevista, Ramos fue cuestionada sobre si estas situaciones humillantes sucedieron en público, incluso frente a figuras destacadas como Iker Casillas y Gerard Piqué. Ella afirmó que sí, lo que arroja luz sobre la naturaleza de la relación entre Rubiales y otros miembros prominentes de la comunidad futbolística.

Dadas estas experiencias previas, Tamara Ramos expresó que no se sorprendió en lo más mínimo por el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023. Durante el partido, desde el palco, Rubiales realizó un gesto controvertido al tocarse los genitales en un gesto que interpretó como señal de victoria. Posteriormente, durante la ceremonia de entrega de medallas, generó controversia al dar un beso en la boca a Jennifer Hermoso, una jugadora de la selección femenina de España.

Estos eventos han generado un debate sobre la conducta de Rubiales y su comportamiento en distintas situaciones. La entrevista de Tamara Ramos proporciona una perspectiva adicional sobre la relación pasada entre ambos y arroja luz sobre posibles antecedentes que podrían haber influido en su conducta reciente en eventos públicos.

“Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído”.

“La cara que es, es la que ha dado. No me sorprende en absoluto”, señaló.

En aquel período, Tamara rememoró cómo enfrentó situaciones de acoso. En un intento por abordar la situación, decidió tomar medidas legales y demandó a Rubiales. La razón detrás de esta acción fue su solicitud de rescindir el contrato que tenían, sin embargo, esta solicitud no fue atendida por él. En lugar de una solución, lo que recibió fueron amenazas en respuesta a su demanda.

“Cuando lo demandé estaba con dos bebés, tenía uno de tres meses, yo lo pasé fatal, me costó mucho hacerlo. Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el paro… y entonces lo tuve que demandar”, explicó.