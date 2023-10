Conmoción en el mundo del futbol por la muerte del legendario Bobby Charlton

Muere Bobby Charlton, una leyenda del Manchester United y una figura central en la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966. Charlton nos dejó a la edad de 86 años.

El Manchester United, el club que fue la casa de toda la vida de este campeón del mundo, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y declaró un período de luto en honor a una de sus máximas estrellas históricas.

El club emitió un comunicado que resaltó la influencia de Charlton, afirmando que «Sir Bobby fue un héroe para millones de personas, no solo en Manchester o en el Reino Unido, sino en cualquier rincón del mundo donde se juega al fútbol». Charlton dedicó un total de 17 temporadas al Manchester United, dejando una huella imborrable en la institución.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

