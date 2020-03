Pensiones: ¿Debo temer por mi pensión con la crisis del coronavirus?

Los efectos del coronavirus en la economía a nivel mundial ya se empiezan a notar y el escenario que se presenta es terrible, de ahí que muchos jubilados tengan miedo por si este duro golpe a la economía del país afecte también a las pensiones.

Según el profesor de Economía José María Gay de Liébana, los usuarios deben estar tranquilos porque el pago de pensiones sigue garantizado, así lo ha asegurado en COPE este 24 de marzo de 2020.

«Estemos tranquilos porque se van a pagar las pensiones. Eso sí, a medio plazo hay que replanteárselo porque ha habido mucha alegría hablando de aumentos de pensiones. Y esto es aumento del gasto público. En 2019, la factura de las pensiones ascendió a 154.000 millones de euros. Este año será unos diez mil millones de euros más. El problema global es que vamos a tener más gasto público y el Estado va a tener que rascarse el bolsillo para aliviar la situación de crisis. Habrá que ver de qué manera se hace un reajuste público. Y lo más probable es que se reajusten en las medidas que tienen un mayor peso, y ahí entran las pensiones».

Peores noticias para los trabajadores afectados por los ERTES, Gay de Liébana ha recordado que los trabajadores acogidos a un ERTE cobrarán un 70% de su sueldo pero muchos ERTES derivan después en EREs.

El profesor de Economía apunta que esta situación va a afectar muy duramente a toda nuestra economía: «Vamos a tener que torear con estos meses muy difíciles y a partir del verano, no sé si en julio o en octubre, comenzaremos a escalar de nuevo. Pero esto va a suponer un batacazo muy importante», ha asegurado.

El plan económico de Pedro Sánchez tampoco es respaldado por el experto: «De los 200.000 millones de euros que moviliza, 100.000 son avales para la banca y las empresas. Pero a empresas que no ingresan, que tienen deudas… ¿La banca les va a dar crédito? Luego, los 83.000 millones de recursos del sector privado me generan dudas. ¿Alguien del sector privado va a pagar los 83.000 millones? El Estado sólo pone 17.000 millones en ayudas. Es decir, que no pone tanto dinero. El dinero lo vamos a poner nosotros. Soy muy escéptico con la eficacia de las medidas. No son nada reactivas. Tenemos falta de palancas fiscales como consecuencia de unas cuentas públicas que son un desastre, el déficit y la deuda son imperdonables… y todo es por una mala gestión de los políticos», ha sentenciado.

Gay de Liébana no considera oportuno que para paliar el aumento del gasto público se suban los impuestos en esta situación. Según el profesor, «el gasto público va a ir in crescendo y como tenemos a unos linces al frente del Gobierno, pedirán subir impuestos. Pero van a desaparecer empresas, va a subir el paro, así que… ¿quién le va a pagar ese aumento de impuestos? Para reforzar la recuperación económica, habrá que bajar impuestos y cotizaciones sociales. Y tener en cuenta que las cuentas del Estado van a estar unos meses deficitarias. Pero si durante la recuperación hubiéramos tenido un superavit presupuestario o una deuda pública prudente, tendríamos palancas fiscales para poder actuar. El problema es que en esta situación no podemos actuar».

El profesor de Economía coincide junto a otros expertos en que el Gobierno y la UE han actuado tarde para hacer frente a esta pandemia. «Ha habido una reacción muy lenta y poco acertada por parte de las autoridades europeas. También del Gobierno, ahora que el presidente sale todos los días una hora a hablar. La UE va a poner dinero, pero la primera reacción de Lagarde llevó a que las bolsas bajaran. Las Bolsas se recuperarán antes pero a la economía real le va a costar», ha comentado.