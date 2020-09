Un profesor británico embiste los ERTE de Sánchez e Iglesias desde El País: «Criticarlos equivale a arriesgarse al destierro político»

Guy Standing, profesor titular e investigador de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, ha escrito una tribuna en el diario El País donde se pregunta si los ERTE están agravando la recesión.

El británico cree que los «expedientes de regulación temporal de empleo no han hecho nada por los más vulnerables, sino al contrario:

El dinero gastado en proteger a una minoría debería haberse distribuido más ampliamente para proteger a todos

Ausencia de crítica

El autor se sorprende que la puesta en marcha de los ERTE en España y en otros países europeos se hayan librado del examen crítico.

Los Gobiernos les han dado su respaldo, al igual que los empresarios y los sindicatos, y los trabajadores a los que se les han aplicado han dado su aprobación. Nada de esto debería sorprendernos, dado que han recibido cantidades considerables de dinero de las arcas públicas. Criticarlos equivale a arriesgarse al destierro político

Pero él opina lo contrario:

Sin embargo, hay buenas razones para afirmar que los ERTE han agravado la recesión provocada por la pandemia, y que son profundamente regresivos (refuerzan la desigualdad) e injustos.

«Las medidas provocarán que la producción descienda por debajo de lo que descendería en otras condiciones»

A partir de aquí, el profesor esboza una serie de razones por las que cree que la aprobación de tantos y tantos ERTE están siendo contraproducentes para la economía.

Que el Gobierno ofrezca dar dinero solo si alguien no trabaja, pero tiene empleo, es, por definición, un incentivo para no realizar un trabajo remunerado. Los ERTE no se presentan así, sino como una compensación por no poder trabajar. Pero cuando se paga a alguien por no trabajar, ¿por qué iba nadie a arriesgarse a obtener menos intentando hacerlo? En otras palabras, las medidas provocarán que la producción descienda por debajo de lo que descendería en otras condiciones. Además, los ERTE actúan como un soporte para algunas empresas que, en realidad, están en quiebra y deberían ser eliminadas

Efectos negativos sobre el mercado de trabajo

El autor considera que los mencionados ERTES «tienen dos efectos negativos sobre el mercado de trabajo».

Mientras que algunas empresas deberían haber respondido a la crisis que ha provocado la pandemia reestructurándose para sobrevivir, las ayudas han sido un estímulo para no hacerlo y limitarse a esperar una posible recuperación económica

El profesor considera que los Expedientes de Regulación Temporales han planteado que haya personas que prefieran el 80% de su salario por no hacer nada, mejor que cambiar a otro puesto en el que gane aún menos y a cambio de ir a una oficina o una fábrica 40 horas a la semana.

Y finaliza: «Todos deberíamos aprender una lección crucial. En una recesión provocada por una pandemia, la resiliencia de todos como sociedad no depende de la resiliencia de los fuertes, sino de la de los más vulnerables. Los ERTE no han hecho nada por ellos. Por eso, el dinero gastado en proteger a una minoría se debería haber distribuido más ampliamente para proteger a todos. Ojalá no sea demasiado tarde.»

La situación de los ERTE en España

Gobierno, patronal y sindicatos siguen negociando para cerrar la prórroga de los ERTES.

Las tres partes han iniciado las conversaciones para lo que sería la cuarta prórroga de los ERTES.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado que esta medida se prolongará en España «hasta cuando sea necesario».

Los trabajadores en ERTE llegaron a ser más de 3,4 millones. Según los datos disponibles, a finales de agosto aún había 812.438 empleados en esta situación. Comercio, hostelería y turismo siguen siendo los sectores con mayor número de trabajadores en un expediente.