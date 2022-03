Varapalo de la prensa internacional a la peregrina idea de poner un impuesto sobre los beneficios inexistentes de las empresas eléctricas españolas

El mayor precio del gas ha supuesto unos beneficios extraordinarios para las petroleras y las gasistas, y mayores costes y menos beneficios para la industria y el sector eléctrico.

La ministra de Trabajo española se le ha ocurrido, sin embargo, gravar a la víctima (las eléctricas) y mirar para otro lado con las que verdaderamente se están aprovechando (las petroleras).

The Economist (19.03.2022) ha dejado claro que los impuestos sobre los beneficios caídos del cielo de las energéticas son una mala idea. Y cita aquellos gobiernos que se les ha ocurrido introducir gravámenes sobre los supuestos beneficios caídos del cielo como son España, Italia, Bulgaria y Rumanía. En el caso de España, para mayor gravedad, sobre unos beneficios inexistentes de las eléctricas que, lejos de ganar más, han visto reducir sus resultados en España por el aumento de sus costes (gas) al mantener el 75% de las ventas a un precio invariablemente fijo.

Sin embargo, doce senadores demócratas han propuesto que, si hay que gravar los beneficios caídos del cielo es a aquellas compañías que los tienen, como las petroleras o las gasistas, no las que no los tienen, como las eléctricas.

El Financial Times recomienda, empero…”gravar los beneficios caídos del cielo de las empresas de petróleo y gas del Mar del Norte (página 19 de la edición del viernes, 18.03.2022). Es el columnista Chris Giles quien opina que la invasión rusa de Ucrania ha elevado tanto los precios del crudo que son las petroleras, gasistas y otras contaminantes las que han obtenido beneficios caídos del cielo en su caso en el Mar del Norte. Para lo cual justifica el columnista un impuesto.

“Sin embargo, imponer impuestos sobre las ganancias inesperadas es un error. Primero por el hecho de que los mercados energéticos pasan por ciclos de auge y caída. Los años que Warren ha elegido como punto de referencia no fueron buenos: en dos de ellos, 2015 y 2016, el margen operativo neto de la industria energética global cotizada fue negativo. Hubo otro año de pérdidas operativas en 2020, durante el cual el precio del petróleo cayó brevemente por debajo de cero debido a la pandemia. Si las empresas deben soportar los malos tiempos pero descubren que parte de sus ganancias se les queda sin dinero cuando suben los precios, sus negocios pierden viabilidad”.

The Economist advierte del riesgo de que “…corren el riesgo de disuadir futuras inversiones…”.. Y aclara:

“…quieren sacar del negocio a empresas como BP, cuyo jefe dijo recientemente que los altos precios habían convertido a la empresa en una «máquina de dinero». Pero la crisis energética de hoy muestra que el mundo necesita una eliminación gradual de las emisiones de carbono cuidadosamente gestionada, no una interrupción repentina de la inversión en combustibles fósiles, especialmente si Europa quiere dejar el gas ruso”.

En cualquier caso nunca a las eléctricas, que tienen menos beneficios o simplemente pérdidas en un buen número de operaciones de mercado al elevarse el precio del gas. The Economist recoge las declaraciones del CEO de BP diciendo:

“Las energías renovables no pueden reemplazar inmediatamente al gas para algunas tareas, como calentar hogares con calderas de gas. Incluso si la infraestructura para hacer funcionar economías enteras con electricidad estuviera en su lugar, el almacenamiento en baterías sigue siendo incapaz de llenar los vacíos cuando el viento no sopla y el sol no brilla. Las plantas de energía nuclear proporcionan un suministro constante, pero tardan años en construirse”.