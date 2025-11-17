Jesús Nuño de la Rosa: el hombre que salvó Air Europa

Cesa a petición propia, una vez cumplida la misión a la que estaba encomendado, uno de los directivos españoles más cotizados en el mundo.

Algunos creían que era imposible. Otros pensaban que Nuño de la Rosa lo tenía muy difícil. A uno de los CEOs más deseados a nivel internacional se le encomendó la difícil tarea de salvar Air Europa. Otros no hubiesen aceptado el reto. Nuño no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Sin embargo, no rehusó el desafío.

Pocos años después la empresa presenta unos resultados brillantes, ha puesto fin a la crisis corporativa y ha devuelto los 475 millones de euros que les prestó la SEPI para rescatar una de las aerolíneas más importantes.

Presidente de El Corte Inglés

Nuño de la Rosa es economista, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense tras pasar por el CEU San Pablo, postgrado en Estados Unidos y padre de familia. Su desarrollo profesional lo hizo de la mano de su maestro: Isidoro Álvarez.

Nuño, el verdadero creador de ´Viajes El Corte Inglés´, fue uno de los responsables de que la empresa fundada por Ramón Areces no se la conociera solamente por la ropa. Fue Nuño, efectivamente, el responsable de que ´Viajes´ fuera la perla blanca de la empresa con más trabajadores del país.

Y fue precisamente en El Corte Inglés donde se dio a conocer. De directivo clave a CEO y de CEO a presidente de la compañía. Comenzó a devolver la deuda de la empresa cuando muchos no daban un euro por ella. Recuperó su esencia comercial y puso fin también entonces a una crisis corporativa (familiar) sin precedentes. Ahora El Corte Inglés resiste e insiste. “En gran parte, gracias a Nuño”, lo reconoce un dirigente actual.

Cuando la crisis corporativa de El Corte Inglés, con una familia propietaria dividida en dos partes enfrentadas, un amigo le preguntó que con qué bando estaba, Nuño respondió: “Yo estoy con los trabajadores de El Corte Inglés”.

Nuño llega a Air Europa

Tras salir de ECI por motivos personales, pasó unos meses de reflexión, hasta que se le encomendó rescatar Air Europa. Una compañía arruinada, con un patrimonio neto negativo imposible de superar, una gestión dudosa y una máquina generadora de titulares de corrupción que salpicaban hasta a la mismísima familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del presidente de la compañía, Juan José Hidalgo.

Desde la prudencia, la templanza y un calculado saber estar, devolvió a la empresa a los beneficios, impuso la austeridad como norma para los directivos, implicó a los trabajadores en salvar la empresa, negoció con bancos, Estado y demás acreedores. Jugó además muy bien sus cartas para cubrir a la empresa de los vaivenes del dólar y del precio del petróleo. “Cuando todo estaba perdido, apareció él y se hizo la magia”, nos señala un directivo con muchos decenios en la empresa.

La venta de una parte minoritaria de la compañía a Turkish Airways va a consolidar a la aerolínea española a nivel mundial. Nuño ya había logrado devolver los 141 millones del ICO, y junto a la fuerte tesorería lograda tras años de excelente gestión ha permitido que la empresa pueda anticipar un año la amortización de los otros dos préstamos del Gobierno, uno ordinario de 235 millones y otro participativo de 240 millones.

Préstamos por cierto con intereses desorbitados que hubo de vencer la excelente gestión de explotación del nuevo CEO. Como hubo de capear las sucesivas crisis reputacionales derivadas del presunto escándalo de la mujer del presidente del Gobierno, Aldama, entre otros, todo ello sucedido antes de la llegada de Nuño de la Rosa.

La llegada de beneficios sentó las bases de un presente sonriente para la firma. La negociación de acuerdos de código compartido con aerolíneas chinas, como Air China, multimillonario acuerdo ahora temporalmente paralizado tras su marcha, son una tabla de salvación que garantiza el futuro de una empresa bandera.

Ahora todos quieren que se quede. Sobre todo, los trabajadores que le adoran. Dicen que la propia familia Hidalgo le pidió que siguiera. Cumplida su misión, le esperan otros retos. Todas las compañías se lo rifan. Como dijo, no ha mucho tiempo, desde su cargo como presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense: “Primero la familia, luego mi país, después la empresa”.

Añadiendo a los alumnos allí presentes: “Y ustedes son mi país”.