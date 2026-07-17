La investigación de la UCO sobre Cerdán abre un nuevo capítulo en el caso Koldo

Lo que empezó como una simple derivada del caso Koldo se ha convertido, con el paso de los meses, en uno de los frentes más incómodos para el Partido Socialista.

La investigación sobre las finanzas personales de Santos Cerdán ha cobrado entidad propia, y sus ramificaciones amenazan con salpicar directamente al corazón orgánico del partido.

Según la información publicada por ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que los ingresos del que fuera secretario de Organización crecieron de forma llamativa mientras José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes. El informe, ya remitido a la Audiencia Nacional, apunta además a fuentes de ingresos «no declaradas» que coincidirían con ese mismo periodo.

El cóctel resulta difícil de digerir para cualquier formación política: un exministro investigado, el antiguo número tres del partido señalado por la Guardia Civil, y una constructora del Ibex en el centro del asunto. La maquinaria orgánica del PSOE, presentada durante años como modelo de disciplina interna, aparece ahora retratada como un espacio donde el efectivo —y las presuntas comisiones ilegales— habrían tenido un peso muy superior al admisible.

Dos etapas clave en el despegue económico

Los investigadores sitúan el salto patrimonial de Cerdán en dos momentos muy concretos: el mandato de Ábalos al frente de Transportes y su propio desembarco en la Secretaría de Organización del PSOE, cargo en el que, precisamente, relevó al propio Ábalos.

De acuerdo con el informe recogido por ABC, en esos años se observa un incremento notable de ingresos ligados a su entorno empresarial, junto a un manejo de efectivo que no encaja ni con sus retribuciones oficiales ni con la trayectoria económica esperable en un dirigente de perfil orgánico. Vozpópuli, por su parte, apunta que los agentes habrían identificado ingresos sin declarar relacionados con adjudicaciones de obra pública durante la etapa ministerial de Ábalos.

El esquema descrito no es nuevo, pero ahora viene acompañado de cifras y fechas concretas. En el centro se sitúa Servinabar, una sociedad vinculada al círculo próximo de Cerdán que habría servido, según la investigación, como canal para dinero procedente de Acciona Construcción a cambio de contratos millonarios del Ministerio de Transportes. Los datos de la Guardia Civil incorporados a la causa indican que esa empresa llegó a facturar cerca de nueve millones de euros, de los que más de dos terceras partes tendrían origen en Acciona. Difícilmente puede describirse como un modesto negocio de reformas.

A ello se suman otros elementos que los investigadores no pasan por alto:

Ingresos en efectivo de origen desconocido por unos 18.000 euros entre 2014 y 2017, es decir, incluso antes de que Ábalos llegara al ministerio.

por unos 18.000 euros entre 2014 y 2017, es decir, incluso antes de que Ábalos llegara al ministerio. Retiradas de efectivo frecuentes que coinciden en el tiempo con las adjudicaciones de Transportes y con la relación cada vez más estrecha con Acciona.

La UCO, poco dada a la retórica, concluye que Cerdán dispuso de «numeroso dinero en metálico» sin reflejo bancario claro durante esos años. Para los investigadores, el patrón no tiene aspecto de coincidencia.

Sobres en Ferraz y sospechas de caja en B

El informe llega después de que el Tribunal Supremo reuniera documentación sobre los pagos en efectivo que el PSOE realizó durante años al entonces responsable de Organización. Según los datos aportados por el propio partido, hubo más de 80 pagos en metálico —por encima de los 30.000 euros en total— destinados, en teoría, a reembolsar gastos de representación previamente adelantados por él. El problema no es solo la cifra: algunos de esos abonos superaron el límite legal de mil euros en efectivo vigente en aquel momento.

La UCO sostiene, además, que Cerdán sí intervenía en la gestión de pagos en efectivo en Ferraz, pese a haber negado ante el juez que manejara esos fondos. Esa contradicción refuerza la hipótesis de una estructura estable de caja en B en la sede socialista, en la que flujos de dinero opacos habrían convivido, con toda naturalidad, junto a la contabilidad oficial. El retrato resultante es el de un responsable de Organización que no solo coordinaba campañas y congresos, sino que también supervisaba movimientos de efectivo hoy bajo escrutinio judicial.

Con este trasfondo, el caso Koldo trasciende la trama de comisiones por mascarillas y obra pública para convertirse en una radiografía incómoda del modo de ejercer el poder en la cúpula socialista durante los años de Ábalos y Cerdán, con la sensación creciente de que la frontera entre partido y administración se desdibujó más de la cuenta.

El coste político para Sánchez y el PSOE

Desde Moncloa se intenta circunscribir el asunto al terreno estrictamente judicial, alejándolo del núcleo del Gobierno. Pero Cerdán no era un militante más: formaba parte del círculo de máxima confianza de Pedro Sánchez, con responsabilidades en la negociación de pactos territoriales, la confección de listas electorales y la gestión interna de los recursos del partido.

El desgaste opera en dos direcciones. El escándalo Ábalos ya transmite la imagen de un ministerio convertido en vía rápida para comisiones ligadas a obras y contratos de emergencia. El informe sobre Cerdán, por su parte, amenaza con asentar la idea de que la estructura orgánica del PSOE convivía con prácticas opacas en efectivo, justo lo contrario de la transparencia que el partido reivindica en público.

La oposición —PP y Vox en particular— dispone así de un relato sencillo y de fácil venta electoral: un Gobierno que exige controles y comisiones de investigación a los demás mientras su exministro de Transportes y su antiguo número tres acumulan informes de la UCO sobre efectivo de procedencia desconocida. Puertas adentro, el socialismo territorial contempla con inquietud cómo la vieja guardia ve confirmadas sus reservas sobre el poder desmedido de un círculo muy reducido.

Detalles que dibujan el caso

Varios elementos ayudan a entender por qué la UCO ha puesto el foco en Cerdán:

Acciona Construcción aparece como «denominador común» en varias adjudicaciones investigadas y mantenía una relación privilegiada con Servinabar.

aparece como en varias adjudicaciones investigadas y mantenía una relación privilegiada con Servinabar. La sociedad vinculada a Cerdán habría operado como empresa instrumental : sin apenas estructura ni actividad visible, pero con capacidad para mover millones.

: sin apenas estructura ni actividad visible, pero con capacidad para mover millones. El informe describe negociaciones para adquirir un inmueble de cerca de un millón de euros a nombre de Cerdán, operación que no llegó a cerrarse pero que retrata las expectativas económicas de su entorno.

a nombre de Cerdán, operación que no llegó a cerrarse pero que retrata las expectativas económicas de su entorno. Sus retribuciones oficiales, sumando partido y Congreso, no bastan para explicar el volumen de efectivo manejado ni las operaciones inmobiliarias investigadas.

A los investigadores les llama la atención la naturalidad con la que se gestionaban los sobres en Ferraz, como una pieza más de la rutina administrativa.

Será la instrucción judicial, junto con los próximos informes de la Guardia Civil, la que determine si todas estas piezas encajan penalmente. Lo que ya parece evidente es que la política orgánica del socialismo español ha perdido la inocencia: el despacho de Organización no se ve hoy solo como un centro de poder interno, sino también como un espacio donde el efectivo circulaba con más soltura de la que el partido está dispuesto a reconocer.