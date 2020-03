IGC, se presente a las elecciones con tres candidaturas y con un vocal que ya no pertenece a la asociación profesional.

«El éxito es hacer más por el mundo de lo que el mundo hace por ti»

El vocal de IGC, se da de baja y se queda con la representación de los asociados de IGC, y manifiesta que lo hace debido a que fue elegido y que el representa a todos, no sólo a los asociados de IGC.

El vocal del Consejo FJF, abandona la asociación para señalar que se va por la falta de transparencia y responsabilidad de la actual junta nacional. Manifiesta la protesta general por celebrar la asamblea general en un pueblo de Galicia, como es Chantada, debido a que carece de las mínimas estructuras para que los compañeros puedan llegar allí. Señala que no se permite el voto telemático y sobre todo ha pedido las cuentas y no se las han presentado.

Puestos en contacto con los responsables de IGC nos señalan, que se debe comenzar por una cuestión de ética lo que supone, al darse de baja , presentar su dimisión como vocal de IGC en el consejo de la Guardia Civil, porque está en representación de esta asociación. Nos añaden que se han sometido a la legalidad vigente y estatutaria, puesto que la asamblea se hace en el domicilio social, y que las votaciones son llevadas a cabo como mandan los estatutos, presencialmente y que cada asociado puede llevar representaciones de otros compañeros. Niegan cualquier impedimento para ver las cuentas, están a disposición de todo socio que las quiera ver, lo que no pueden es mandar todas las facturas a cada socio porque sería imposible; todo lo que han hecho es seguir los consejos jurídicos de sus asesores, hacerlo con luz y con transparencia; considerando que las aseveraciones de F.J.F. no son correctas, hasta el punto que, pese afirmar en su comunicado que asistía “en aquellos maravillosos años” a las reuniones –habla de 14 años de pertenencia a la Asociación–, no consta su presencia ni asistencia a ninguna hasta el año 2015.

Javier, remite una carta a «Tricornios en Democracia» y nos dice en la misiva: «Llevo más de catorce años en esta Asociación, nunca he pertenecido a ninguna otra, por lo tanto, no he conocido los mecanismos de las otras, sólo los de la Asociación que he defendido hasta el día de hoy, por lo que explicaré de forma breve los motivos de mi marcha. Al inicio del proyecto nos pagábamos cada uno de nuestro bolsillo los gastos para reunirnos, las cuentas eran claras y a la vista de todos, ahora, para verlas hay que hacer una solicitud y desplazarse de un extremo de España al otro, se nos impide votar por medios que son lícitos legales y que permiten la participación de todos, y se nos envía a una gestoría a Chantada. Se cambia de lugar habitual de las asambleas de Madrid, punto céntrico para un pueblo de Galicia al que no pueden llegar, ni tienen tiempo los asociados, y no se pagan los desplazamientos.

En resumen nos dice que se carece o eliminan los mínimos derechos de los asociados, lo que no es permisible en organización alguna, que su baja y marcha de IGC, la hace con mucho dolor porque lleva catorce años en la misma, asistió a su creación, y no quiere participar del desastre.