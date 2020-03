La alcaldesa de Massalavés se burla de la cuarentena bailando en el medio de la calle

Por las redes sociales han circulado unas imágenes vergonzosas de la actitud irresponsable de la alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera (PP), que sin pensar dos veces celebró el jueves 19 de marzo de 2020 el día de San José, a pesar de la orden de confinamiento existente en plena crisis sanitaria por coronavirus.

Se encontraba en plena calle en compañía de jóvenes, bailando sonriente con una lata de cerveza en la mano. Poco a poco se ve en el video, que suelta la timidez inicial y se suelta al ritmo del baile.

Se disculpa: “Os pido que no cometáis el mismo error que yo”

Tras la viral circulación de los vídeos e imágenes de su imprudente comportamiento, el Ayuntamiento de Massalavés ha publicado en su cuenta en Facebook unas disculpas de Noguera: “Yo, Puri Noguera, alcaldesa de Massalavés, quiero pedir disculpas a todos y a todas por un grave error, por una irresponsabilidad que no tiene justificación”.

El comunicado sigue: “Esta mañana, fruto de la emoción por el día de Sant Josep y de la música que se ha puesto para conmemorarlo, he salido irresponsablemente a la calle para celebrarlo con otros vecinos y vecinas. Nunca tenía que haber pasado. Un error grave del cual me arrepiento y me siento muy triste”.

“Para combatir esta pandemia necesitamos estar unidos y seguir el confinamiento estrictamente. Os pido que no cometáis el mismo error que yo. Quedáos en vuestra casa y juntos superaremos esta lucha contra el coronavirus”, concluyó.