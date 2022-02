El fallido ataque de José Zaragoza (PSOE) a Pablo Casado (PP)

Es lo que se llama ir a por lana y acabar trasquilado.

José Zaragoza, diputado en el Congreso por el PSOE, se ha llevado un buen repaso por su ataque a Pablo Casado.

El parlamentario socialista, como otros compañeros suyos, están en la estrategia de intentar estigmatizar al partido de Santiago Abascal, VOX, y, de paso, a quienes pactan con él.

Así que, después del hundimiento de la formación de Ferraz el 13-F, a Zaragoza se le ocurrió esta ‘gracieta’ contra el presidente del Partido Popular:

Las respuestas en la red social del estornino fueron todo un troleo al mensaje del diputado socialista:

Buenos días Pepe, tú de puertas sabes un rato, fijate que hace años ya estabas en la de Can Brians, era para despedir a un amigo que entraba por algo de FILESA, tú lo recordarás mejor. pic.twitter.com/Aa6DxVNAcs

Cómo se deben estar removiendo en sus tumbas todos los socialistas asesinados a sangre fría por vuestros socios de gobierno. Peores personas no se puede ser.

Pepe, es encomiable el empeño que le pones a llamar ultraderecha a quien nunca te va a volver a votar. La estrategia no ha funcionado, no habéis parado de perder votantes desde 2019, no te cansas de esperar resultados distintos haciendo lo mismo una y otra y otra vez?

— la jefa de Chandler (@JefeChandler) February 15, 2022