Nuevo golpe a Sánchez: El Banco de España desmonta sus cuentas fake, baja el crecimiento y alerta sobre la inflación

Ya no sorprende a nadie.

El Banco de España ha rebajado en cuatro décimas la previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año, a penas dos meses después de haber revisado a la baja la estimación del crecimiento económico para el país, y la tercera disminución de las perspectivas económicas desde diciembre cuando lo ubicaba en un 5,4%.

Este nuevo mazazo deja en claro el terrible manejo del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue potenciando los problemas estructurales de la economía española, y creando nuevos, como la crisis diplomática con Argelia. Además, aleja la vuelta a los niveles existentes previos a la pandemia de Covid-19, que en el mejor de los casos, se alcanzaría en el tercer trimestre de 2023, dejándonos detrás de todos los demás países europeos y los únicos que no hemos vuelto a los niveles que existían previo a la crisis sanitaria en la región.

Aunque el ente que dirige Pablo Hernández de Cos, mejora el dato de la inflación, que disminuye en tres décimas hasta ubicarse en el 7,2%, alerta del peligro del aumento de la inflación subyacente, aquella que no no toma en consideración el precio de la energía y de los alimentos procesados. Señalan que en este momento, cerraría el año en el 3,2%, pero no descartan un aumento en el corto plazo debido “a la guerra en Ucrania y a la política de ‘COVID cero’ de China, que han retrasado la resolución de las alteraciones en las cadenas globales de suministro”.

El Banco pone en aviso el hecho de que la deuda pública también subirá al final de este 2022, ubicándose en el 114,1% del PIB, casi dos puntos por encima de su anterior previsión. Un elemento que mejora es la estimación del déficit, que se reduce en cuatro décimas hasta el 4,6%.

Este cuadro macroeconómico del Banco de España no toma en consideración la crisis entre España y Argelia, aunque si señalan que “podría tener un impacto apreciable sobre crecimiento e inflación fundamentalmente en el corto plazo«. Desde el organismo señalan que «cada semana tenemos una perturbación adicional», que empeora las perspectivas económicas.

Alfonso Rojo reflexiona en ‘El Repaso’ sobre la nueva crisis diplomática del Gobierno de Pedro Sánchez, que ve como El Mouradia ha roto ‘de facto’ las relaciones bilaterales.

“Todo ello, como consecuencia de una decisión unilateral, extemporánea y mal planeada de Sánchez sobre el antiguo Sáhara español. Una decisión que no ha explicado a nadie, y que coincidió en el tiempo con la revelación de que le habían espiado el móvil, lo que avala la sospecha de que pegó la cabriola presionado por lo que le habían sacado del teléfono”.

