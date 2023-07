Almeida recuerda la dignidad que demostró la sociedad española ante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha participado esta tarde en el homenaje a Miguel Ángel Blanco por el XXVI aniversario de su asesinato. En el acto, celebrado en los jardines que llevan su nombre en Madrid, también ha intervenido Marimar Blanco, hermana y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Durante el homenaje, Almeida ha recordado la dignidad que demostró la sociedad española cuando la banda terrorista ETA secuestró y asesinó al político Miguel Ángel Blanco, tras intentar chantajear al Estado de derecho. En este sentido, ha insistido en que es necesario no olvidar lo que pasó para no olvidar qué hicieron aquellos que no pidieron perdón por lo que habían hecho durante décadas. “Madrid va a seguir recordando a todas las víctimas del terrorismo”, ha subrayado.

“Madrid va a seguir teniendo un compromiso firme y decidido para que la memoria, dignidad y justicia sean los ejes sobre los que se asiente la memoria del terrorismo”, ha afirmado Almeida.

El homenaje, en el que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo, ha sido organizado por la Junta Municipal de Chamartín en colaboración con la Fundación Miguel Ángel Blanco, que cada año conmemora el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua y que este año se ha celebrado con el lema ‘Ni podemos, ni queremos olvidar’. El acto ha finalizado con una ofrenda floral.