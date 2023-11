D.E.P. la democracia, ‘bienvenido’ Puigdemont, y lo damos todo en directo desde Ferraz

Día de luto para la democracia española.

En el debate de Investidura en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez habló sin taparse sobre la amnistía a los golpistas catalanes.

Cuando a Pedro Sánchez se le fueron acabando sus promesas económicas y sus ataques a los adversarios políticos y a la Iglesias, no le quedó de otra que hablar, aunque fuera de manera breve, de la amnistía.

Con su talante prepotente y arrogándose él la propiedad del país, soltó sin despeinarse que:

En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas durante en el procés catalán. En Cataluña y en otros territorios hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes. El gobierno de coalición progresista que pretendo encabezar, no comparte esa creencia.

Nosotros estamos convencidos de que una España unida es una España mejor. Más próspera. Más fuerte. La pregunta es cómo garantizamos esa unidad. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social, como intentó el PP y consiguió que los catalanes se alejasen de España con un récord histórico. Que se incendiaran las calles de Cataluña, que el mundo mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país. Y el resultado fue la mayor crisis territorial de nuestra democracia. En definitiva, la receta del PP condujo al desastre.

Y como si el partido de Pedro Sánchez no hubiese votado a favor del 155, el candidato del PSOE soltó otra de sus incoherencias:

Para redondear el esperpento, aseveró rechazar ciertas acciones de los líderes golpistas, pero valoró más el hecho de que la amnistía redundaría en una mejor convivencia:

Va a beneficiar a líderes políticos cuyas ideas yo no comparto y cuyas acciones rechazo, pero también a policías y mossos que sufrieron las consecuencias de una crisis política de la que nadie puede sentirse orgulloso; ni siquiera quienes no teníamos responsabilidades de gestión. La amnistía se aprobará con luz y taquígrafos y total transparencia, se debatirá aquí. Esta amnistía no será un ataque a la Constitución, sino una muestra más de su fortaleza y vigencia.