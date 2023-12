Román Cendoya: «¡No sé en qué casa de citas se habrán reunido en Ginebra!»

Román Cendoya fue contundente: «¡No sé en qué casa de citas se habrán reunido en Ginebra!»

Durante su participación en el programa ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital, el periodista analizó la primera reunión que tuvo lugar en Ginebra entre el PSOE y Junts ante el acuerdo con Puigdemont y el pacto por la amnistía.

El comunicador explica que lo importante no es tanto la puesta en escena, sino el efecto que se genere. De ahí que indique que “se pueden montar todas las payasadas que quieran”, pero todo eso debe acabar “teniendo una transcendencia legal que afecte al Estado”. De lo contrario, se quedaría en una “carnavalada”.

“Mi tesis viendo el resultado de la reunión a escondidas que pudo ser en cualquier club de noche de Ginebra, por un aficionado al ‘sadomaso’ como debe ser Santos Cerdán, que es a quien mandan para que le machaquen, no tiene mayor transcendencia. Es más, no debió gustar mucho porque hasta el año que viene no se vuelven a reunir”.