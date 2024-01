Las memeces de ‘MeMa’, el desafío de la derecha y el chantaje de Puigdemont

No hay esperanza en el actual PSOE. Es obvio que Sánchez no cree en los pactos de Estado. Felicito a los partidos independentistas porque ya tienen el presidente que quieren. Mejor uno dócil que uno fiable. No me busqué cuando le fallé el indepedentismo o cuando la legislatura le supere. Yo me quedo con la mayoría de españoles que ustedes consideran de segunda.