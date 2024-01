Pilar Alegría y el PSOE salen escaldados por sus ruegos al PP tras la ‘puñalada’ de Junts: «¡Sois patéticos!»

Pilar Alegría y el PSOE fueron brutalmente escaldados.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno está intentando ‘salvar los muebles’ a la desesperada. “El PP tendría que acostumbrarse un poco más al diálogo. El diálogo nunca es un problema, el diálogo es siempre una solución”, aseguró en medio de una ruin campaña de Moncloa para presionar a los ‘populares’ después de que desde Junts indican que no apoyarán los decretos anticrisis impulsados por Pedro Sánchez.

Sin embargo, los socialistas están siendo víctimas de su propia estrategia política y es que ya lo decía el refrán: “Cría cuervos y te sacaran los ojos”. Durante el debate de investidura los socialistas presumían de haber creado un “muro” contra la derecha en España, justo el mismo que ahora ‘olvidan’ cuando necesitan los votos del PP para sacar adelante sus planes de Gobierno, mientras que sus socios de investidura le arrinconan para avanzar en sus contraprestaciones: amnistía y referéndum.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, fue una de las figuras en responder a Pilar Alegría con un simple tuit: “Los del MURO”, indicó en referencia a las palabras del propio Sánchez, quien dijo que había dos opciones: “abrir la puerta a ese movimiento o frenarlo en seco erigiendo un muro”. Una frase que después negó a finales de noviembre durante una entrevista en TVE, una trola más del presidente del Gobierno.

A pesar de que es la ‘traición’ de Junts la que pone en juego los decretos del Gobierno de Sánchez, desde el PSOE publicaron un vídeo donde resumen cuáles son los ‘beneficios’ que perderán los españoles si no sale adelante la votación y señalan directamente al partido de Alberto Núñez Feijóo: “Si el PP NO convalida los decretos anticrisis ¿A quién protege?”.

Una campaña que hizo que Serrano hundiera a los socialistas con cuatro preguntas: “¿No habíais ganado elecciones? ¿No sumabais 179? ¿No habíais levantado un muro? ¿No teníais un bloque progresista?”. A lo que sentenció: “Sois patéticos”.

Sois patéticos.

No habíais ganado elecciones?

No sumabais 179?

No habíais levantado un muro?

No teníais un bloque progresista? https://t.co/eA60SLSS5Y

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 9, 2024