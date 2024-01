Mario Garcés zurra al PSOE ‘desquiciado’ por victimizarse: «Es una reacción de cobardes»

Mario Garcés zurró a un ‘desquiciado’ PSOE por victimizarse con la piñata de Pedro Sánchez en Ferraz.

Durante su entrevista en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital, el jurista y escritor indicó que “el PSOE es un partido frustrado y desquiciado que busca la victimización”, por lo que encontró la excusa en las protestas celebradas cerca de la sede de su partido.

“Esto no es un delito de odio, es un delito de oídos. No tiene nada que ver y no está tipificado este delito”, ironizó. Para terminar de ridiculizar el PSOE, Garcés matizó que “la piñata es un elemento que usó Marco Polo en sus viajes y que posteriormente asumen los católicos y fueron utilizadas en México en un intento de evangelización”. En este sentido, el uso de la misma está lejos de ser un delito de odio contra el presidente del Gobierno.

“Si la piñata hubiera servido para evangelizar a Sánchez todo habría ido bien. Y no me refiero al aspecto católico, sino intelectual… pero no ha servido para nada”, bromeó.

En tono más serio, sí recomendó evitar darle motivos para facilitar la victimización de los “frustrados políticos”.