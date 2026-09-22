¿Será usted uno de los nueve? Consulte la lista de 2.846 madrileños preseleccionados para juzgar a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto formalmente juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Junto a ella se sentará en el banquillo su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, solo por malversación. La decisión, dictada este lunes 21 de septiembre de 2026, sitúa ahora el foco en un listado muy concreto: 2.846 madrileños preseleccionados de los que saldrán, por sorteo, los nueve ciudadanos que deberán emitir el veredicto.

Esa lista no es nueva. Se elaboró el 17 de septiembre de 2024 mediante un sorteo de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, conforme a la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y reúne a vecinos de la Comunidad de Madrid mayores de edad, con nacionalidad española, que saben leer y escribir y se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Cada uno de ellos recibió en su día una notificación personal.

La lista es pública. Cualquier ciudadano puede consultarla en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (sección de edictos y publicaciones oficiales) o a través de la Oficina del Censo Electoral. Basta con buscar el “Listado definitivo de candidatos a jurado para el bienio 2025-2026”. Si su nombre figura, usted forma parte del grupo de candidatos potenciales.

Cómo se elegirán los nueve definitivos

De esa lista de 2.846 personas se realizará un nuevo sorteo específico para este juicio. Se seleccionarán inicialmente 36 candidatos. Estos recibirán un cuestionario para verificar que siguen cumpliendo los requisitos y que no concurren causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición (enfermedad grave, cargas familiares ineludibles, parentesco con las partes, etc.). Tras las posibles excusas, deben quedar al menos 20 candidatos válidos.

El día de la constitución del tribunal, las partes (acusaciones y defensas) podrán recusar sin necesidad de motivar hasta cuatro candidatos cada una. Finalmente, se elegirán por sorteo los nueve jurados titulares y dos suplentes. Su identidad permanecerá secreta durante el proceso para evitar presiones.

Los nueve ciudadanos no son jueces ni expertos en Derecho. Su función es decidir, por mayoría, si los hechos se consideran probados y si la acusada es culpable o inocente. El magistrado-presidente será quien, a partir de ese veredicto, redacte la sentencia condenatoria o absolutoria.

La probabilidad de acabar siendo uno de los nueve es baja (alrededor del 0,3-0,4 %), pero no nula. Estar en la lista implica, en caso de ser convocado, una obligación ciudadana. La incomparecencia injustificada puede acarrear multas de hasta 1.500 euros.