¡Qué esperpento!

El hemiciclo del Convento de San Gil, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, se convirtió el martes 24 de noviembre en escenario de un número de circo que habría dado vergüenza ajena en cualquier parlamento con un mínimo de dignidad.

Pablo Bellido, presidente socialista de la Cámara y secretario general del PSOE de Guadalajara, se arrancó a rapear en plena sesión institucional del Día Mundial de la Infancia. Gorra del revés, gafas de sol, palmas y el inevitable ‘bro’ incluido. El resultado: un esperpento que ha recorrido las redes y ha dejado en evidencia, una vez más, el desprecio por las formas que caracteriza a buena parte de la izquierda española cuando se pone la careta de ‘cercanía’.⁠

El acto, organizado junto a UNICEF y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, reunió a escolares de cinco centros de la región: el CEIP Barranco Cafetero de Villarrobledo, el CEIP Lorenzo Medina de Valdepeñas, el CEE Infanta Elena de Cuenca, el IES Harévolar de Alovera y el IES Princesa Galiana de Toledo.

Los alumnos del colegio valdepeñero interpretaron un rap en defensa de los derechos de la infancia. Hasta ahí, todo razonable: que los niños se expresen en un día dedicado a ellos tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que el máximo representante institucional de la Cámara, el hombre que preside la Mesa y debe velar por el decoro del debate, decida convertirse en animador de cumpleaños.

Bellido se agachó tras la mesa de la Presidencia y reapareció ataviado con gorra hacia atrás y gafas de sol. «Hagamos los discursos rapeando, bro», lanzó. A continuación improvisó (o creyó improvisar):

Quiero que todos los diputados se pongan a rapear, para que Castilla-La Mancha también lo pueda petar. Que la infancia de todo el mundo pueda jugar y todos los derechos de la infancia garantizar.

Antes había confesado, con el tono de quien cree estar siendo gracioso: «Yo soy una persona un poco seria y un poco aburridilla, pero es que vosotros me habéis contagiado». Pidió palmas, marcó el ritmo y culminó su número entre ovaciones infantiles y alguna risita adulta.⁠

El argumento de que había niños no justifica el ridículo. Precisamente porque había menores presentes, el presidente de las Cortes debería haber mantenido el papel institucional con más rigor, no menos. Un parlamento no es un escenario de talent show ni una fiesta de colegio. Los diputados no son monitores de tiempo libre. Confundir la cercanía con la pérdida absoluta de las formas es un error clásico de quien confunde popularidad con respeto. Los niños no necesitan que el presidente de la Cámara haga el payaso para interesarse por la política; necesitan ver que las instituciones se toman en serio, que las reglas importan y que quien ocupa el estrado lo hace con responsabilidad, no con disfraz de rapero de medio pelo.

La secuencia es reveladora. Bellido lleva desde 2019 al frente de las Cortes castellano-manchegas. Fue alcalde de Azuqueca de Henares y diputado en el Congreso. Su trayectoria le sitúa como uno de los pesos pesados del PSOE regional y, en algunos círculos, como posible relevo futuro de Emiliano García-Page. Precisamente por eso el gesto resulta más llamativo: no es el de un concejal novato buscando viralidad en TikTok, sino el del máximo representante de la soberanía autonómica. Convertir el salón de plenos en un karaoke improvisado transmite un mensaje claro: las instituciones son maleables según la audiencia del día y el deseo de quedar bien.

En redes el vídeo se ha viralizado. Quienes lo defienden hablan de cercanía y espontaneidad. Quienes lo critican —y no son pocos— hablan de bochorno y de degradación del debate público. No se trata de ser antipático ni de prohibir la alegría. Se trata de distinguir entre un acto escolar y el funcionamiento de un parlamento. Los derechos de la infancia se defienden con leyes, presupuestos, políticas públicas y un discurso serio, no con rimas de «lo puede petar, bro». Que un presidente de Cámara crea que su contribución al Día de la Infancia consiste en ponerse gafas de sol y pedir palmas dice más de su concepción de la política que de su supuesta sensibilidad hacia los menores.

Este episodio se suma a una larga lista de momentos en los que la izquierda española ha sustituido el rigor institucional por el espectáculo. Desde intervenciones convertidas en performances hasta la utilización sistemática de las instituciones como escaparate de gestos. El resultado es el mismo: el ciudadano percibe que el Parlamento es un teatro donde los actores se disfrazan según convenga, no un lugar donde se debate y se decide con seriedad. Castilla-La Mancha no se ‘peta’ rapeando en el hemiciclo. Se mejora con buenas políticas, con respeto a las reglas y con políticos que entienden que la dignidad del cargo no es un adorno que se quita cuando llegan los niños.

El vídeo circulará unos días, generará memes y se olvidará. Lo que no debería olvidarse es el precedente: cuando el presidente de una Cámara autonómica decide que su función incluye hacer el ridículo para arrancar aplausos infantiles, las instituciones pierden un poco más de autoridad. Y eso, digan lo que digan los defensores de la ‘cercanía’, no es ninguna broma. Es un síntoma.