Así revienta Girauta en 30 segundos los 'collons' del 'pedecato' Campuzano y castra al separatismo

El zasca es de antología. Pocas veces los separatistas habían recibido una patada tan certera en sus partes, tras la respuesta que le ha dado el diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, al portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, el mismo que canta a los cuatro vientos, -entre otros despropósitos-, que los padres que se quejan por no poder elegir la lengua de sus hijos en los colegios son "agentes de la extrema derecha". (Tertsch le echa en cara a Girauta la foto de "mierda" de Juan Marín compadreando con los podemitas).

Con la mente también nublada con su reciente propósito de lograr acuerdos con los no independentistas sobre el futuro de Cataluña, ya que a su juicio el conflicto político no se resuelve unilateralmente con "atajos", "soluciones mágicas" o "imposiciones", el secesionista de marras con lacito amarillo en la solapa, quiso dar un rapaso en el hemiciclo a los constitucionalistas, y acabó recibiendo una inesperada lección que no pocos aplauden. (Girauta abronca a Batet por la presión del gobierno al poder judicial para que indulte a los golpistas presos).

Mucho Girauta para tan poco Campuzano — Miguel Aracil (@MiguelAracil) 28 de enero de 2019

Aún no recuperado de otros muchos 'cortes' que ya le ha dado Girauta, como en el vídeo bajo estas líneas donde le preguntaba si había hecho la ouija con Tarradellas, la respuesta a su envite no tiene desperdicio.

Queriendo emular a Gabriel Rufián, Capuzano se lanzó a la piscina, asegurando que

"Ustedes han decidido ser los herederos del nacionalismo español que un 26 de enero de 1939 entraron en las calles de Barcelona. Es una pena".

Y acabó empapado, pero de sudor, por la réplica:

"El partido que incorporó más alcaldes franquistas fue el suyo, donde fueron a parar 95, y solo 22 a UCD, 10 a Alianza Popular, 3 al PSC y 1 a Esquerra, o sea que cuando sus abuelos políticos entraban por la Diagonal mi padre con 11 años salía por los Pirineos a pie, así que pocas lecciones".

José María Rodríguez es redactor en Periodista Digital. @JMRMontero

