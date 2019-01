El recado del rey Felipe VI para que Puigdemont, Rovira y Gabriel dejen de mentir como bellacos

El mensaje con segundas y no tantas del Rey a la Diplomacia llega precisamente el mismo día en que Carles Puigdemont ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo, en que comunica que no tiene "ningún impedimento para deponer como testigo mediante videoconferencia" en el juicio. (La Crida Nacional per la República: ¿Has visto la última tontería de Puigdemont?).

Lo ha lanzado en presencia del ministro Borrell a los nuevos diplomáticos, con un encargo para hacer frente a la ofensiva durante el juicio por el procés. (Fugados por el mundo': el programa de Buenafuente en TV3 arropa a la golpista Marta Rovira, huida de la Justicia).

Según se hace eco 'Diario.es', contra la brutal y sucia campaña de desinformación que el independentismo quiere plantear durante el juicio, el monarca ha invitado este lunes 28 de enero de 2019 a los nuevos diplomáticos españoles a que combatan las fake news y los bulos que, desde su fuga en Bélgica o Suiza, van a extender -han comenzado a hacerlo ya- Carles Puigdemont, Marta Rovira o Anna Gabriel.

El Rey entrega los Despachos de Secretario de Embajada a la LXX promoción de la Carrera Diplomática @esc_espana https://t.co/xVMXKZu87v pic.twitter.com/VEJtGFtIUn — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 28 de enero de 2019

Felipe VI ha recordado así a los nuevos diplomáticos su "obligación" de

"defender los intereses de España y de proyectar su mejor imagen, que es su imagen auténtica, la de un país democrático, libre, moderno, solidario y tolerante, abierto al mundo". "Un país definido por los principios y valores de nuestra Constitución, esos a los que, como sociedad, aspiramos y que, como servidores públicos, estamos siempre llamados a defender y promover",

ha dicho durante el acto de entrega de los despachos a la 70 promoción de la Escuela Diplomática, formada por 15 hombres y 10 mujeres, a los que les ha dado la "bienvenida al Estado".

"Sé que sois muy conscientes de la responsabilidad y el honor que comporta ser representantes de la Nación y de la obligación que tenéis a partir de ahora".

Discurso del Rey, Nochebuena de 2018