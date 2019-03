Monasterio triunfa en Twitter con su pregunta sobre el horrendo caso de 'La Manada marroquí de Azuqueca' silenciada por los medios: "¿Dónde están las feministas?"

"¿Dónde están las feministas?", se pregunta Rocío Monasterio en el caso de 'La Manada de Azuqueca', que ha sido silenciado durante un año entero.--Cristina Seguí: "Muchas manifestantes del 8M no habían pasado por la ducha"--

La de VOX le lanza una pregunta a todas aquellas que se erigen como portavoces de las mujeres durante aquel 8-M, día de la huelga feminista.--Arturo Pérez-Reverte deja en ridículo a quiénes le acusaron de machista en el 8-M --

El suceso dejó como víctima a una niña de 12 años que fue violada por un grupo de jóvenes en Azuqueca de Henares.--Periodista Digital en las entrañas de murga feminazi del 8-M: "Sola, borracha, quiero llegar a casa"--

Los violadores son de origen marroquí y alguno nigeriano, según cuenta este 20 de marzo de 2019 el diario El Mundo.-- La Iglesia Católica 'apaleada' por las manifestantes feministas del 8-M: "Puto clero, Pederastas, Aborto libre"--

Marzo 2018



6 jóvenes marroquíes violan a una niña de 12 años.



No conocemos sus caras.

No les persiguen las cámaras.



No se llenaron las calles de asociaciones feministas, al grito de “Yo te creo, hermana”



Son la Manada de Azuqueca



Duele el silencio https://t.co/6Yfpw36ZoS