Joan López Alegre (PP): "Lo que le pasó a Cayetana es el resultado de lo que el supremacista Torra señala y los suyos ejecutan"

El comunicador e historiador Joan López Alegre, número dos en la candidatura del PP por Barcelona en el Congreso de los Diputados a las elecciones generales del 28 de abril de 2019 en la lista que encabezará Cayetana Álvarez de Toledo, ha hablado con Periodista Digital para comentar y denunciar el escrache golpista que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona y también para analizar a fondo la actualidad política.--El País 'oculta' miserablemente el escrache independentista a Cayetana Álvarez y lo reduce a un simple forcejeo--

Pregunta- Lo primero, preguntarle por lo que pasó ayer 11 de abril de 2019 en el boicot que le hicieron a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona..

Respuesta- Yo no estaba allí, porque estaba en otra actividad que nos habían invitado de la campaña y nos repartimos el trabajo. Lo que hemos visto, no es nada más que el resultado de lo que dice Torra. Hay un supremacista jefe que señala y hay unos 'Tonton Macoutes' de ese supremacista jefe que es Torra que ejecuta.

P- Hemos visto a una Cayetana muy valiente, en parte se respira lo que transmites en el libro, 'La mayoría silenciosa', esa pérdida del miedo, esa pérdida de los complejos, esa imagen de Cayetana gritándoles a la cara, llamándoles 'niñatos' y es hoy la portada de casi todos los periódicos y creo que coincide mucho con lo que habla en el libro...

R-Hay un momento que si lo comparas con el País Vasco en el que habían asesinatos y encima las familias de las víctimas les asesinaban dos veces: cuando moría asesinado su familiar y cuando les hacían salir por la puerta de atrás por la sacristía de la Iglesia. Esencialmente cambió en Cataluña a partir de la manifestación del 8 de octubre que fue que los catalanes no independentistas decidieron dejar de salir por la sacristía y decidieron hacer lo que ha hecho Cayetana y que tanta gente desde ese día, ha colgado la bandera española en su balcón, poniendo música de Manolo Escobar, asistiendo a una manifestación, votando simplemente a partidos constitucionalistas o diciendo en las redes sociales "no soy independentista", algo que antes de lo que había sucedido en otoño de 2017 en Cataluña que era inimaginable porque ellos habían conseguido crear un régimen.

P-Durante muchos años nos quisieron transmitir la idea de que en Cataluña se respiraba normalidad, que en Cataluña estas cosas no pasaban, que todo era un 'invento' de Madrid que no les 'comprendía' ¿Muchos no se querían enterar de lo que pasaba o simplemente mentían?

R-Muchos no se querían enterar de lo que pasaba porque durante muchos años, los nacionalistas fueron imprescindibles para la gobernabilidad y ese es un problema que a día de hoy seguimos teniendo con Pedro Sánchez, que no se ha enterado de algo que es fundamental, en cualquier acuerdo entre el nacionalismo y los gobiernos de España durante 40 años, unos consideraban que el acuerdo que se había llegado era el punto final y los otros que era una meta volante para seguir con su proceso hacia la independencia. Lo que cambia en este momento es que hay una parte de la sociedad catalana y de parte de la política catalana que no quiere más acuerdos y esos acuerdos se basan en lo que ha sucedido en el pasado, que unos son los 'bramanes' de la sociedad catalana, los independentistas y los otros somos los intocables de la sociedad catalana que somos los no independentistas.

El problema no es entre Cataluña y España, el problema es entre unos catalanes supremacistas independentistas que no reconocen como compatriotas suyos y como catalanes a los que no piensan como ellos. Que hay una parte de lo que llamas Madrid en genérico que no lo ha querido ver, es totalmente verdad, porque al poder político no le interesaba ver eso. A buena parte de ese poder político a día de hoy sigue sin interesarle y por eso Iceta dice lo que dice, o Pedro Sánchez que se niega a reconocer que no les va a indultar. En cambio hay una parte de la sociedad que se ha quitado ya de encima esa caspa y que ahora lo que pretende es ser iguales a ellos, y que ellos no tenga ningún tipo de preferencia solo por pensar de otra manera.

P-Joan, hace un recorrido apasionante, desde hace más de 20 años de como Cataluña se va convirtiendo en una sociedad cerrada, monolítica, uniforme a través del separatismo. En ese tiempo ha estado el PP, le dedica unas páginas muy duras al PP de Aznar y es más indulgente con el PP de Mariano Rajoy. Ahora el PP le ha fichado como número dos de Barcelona para las próximas elecciones. ¿Qué le ha hecho pensar que este PP es diferente al anterior?

R-Pues todo lo que han dicho Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo. El PP ha hecho cosas buenas, al PP se le acusa de una cosa y de la contraria. Al PP por un lado se le acusa de haber sido pactista con el nacionalismo cosa que es cierta y a la vez al PP se le acusa de mega radical. Yo creo que Rajoy de algo pecó fue de muchísima prudencia, cuando finalmente aplica el 155, lo hace contra su propia voluntad y contra corazón lo hace convocando elecciones a la vez. Si yo he decidido de formar parte de la candidatura es esencialmente porque yo quiero contribuir que sean visibles todos aquellos catalanes que no sean independentistas y no sean moneda de cambio. A mí lo que me garantiza Pablo Casado y Cayetana es que no me convertiré en moneda de cambio entre el independentismo y el poder en la Moncloa.

P-¿Qué creen ustedes que tiene que cambiar a nivel de estrategia para convencer a todos esos catalanes que se sienten españoles y que vuelvan a creer en el Partido Popular?

R-Yo creo que todas las razones que había como voto útil para que Inés Arrimadas ganara las elecciones autonómicas en el 21 de diciembre, todos y cada uno de los motivos por los que se votaba a Inés como voto útil entre todas las personas que eran constitucionalistas en Cataluña, todos esos motivos son igual de válidos para votar a Pablo Casado. En el fondo, el 28 de abril va de si Sánchez va a repetir el 'gobierno frankenstein' con los independentistas y con Podemos que le llevó a la Moncloa o decir si el presidente es Pablo Casado.

P-Ciudadanos no permitió dos referéndums ilegales en Cataluña y el Partido Popular si...

R-Ciudadanos no gobernaba y a fin de cuentas tuvo la oportunidad de después de ganar de presentar su candidatura en la Generalitat y no lo hizo.

P- Pero las siglas del Partido Popular son las que permitieron dos referéndums ilegales, uno como dices en el libro que a Mariano Rajoy se le engañó y el otro todavía no sabemos porque se permitió y el independentismo se hizo de oro. ¿Se puede comparar a Ciudadanos con el Partido Popular cuando uno estaba en el gobierno y el otro no?

R-Las decisiones que se tomaron respecto al 155 fueron consensuadas entre el PSOE, PP y Ciudadanos. El PP no tenía obligación de consensuar esas decisiones porque tenía mayoría absoluta en el Senado y se podían haber llegado a otro tipo de decisiones que incluían ámbitos como la educación o TV3 que quedaron fuera porque lo pidieron otros partidos que participaron en ese acuerdo. Después de la moción de censura, no estando Rajoy, lo que se juzga ahora es cual es la propuesta que tiene el PSOE o el PP para Cataluña. Una es claramente la búsqueda de acuerdo con el separatismo y la otra no.

P-¿Qué cree que queda de aquel Ciudadanos que se fundó en 2005?

R-Muchas de las personas que estaban allí, hoy están apoyando a Cayetana. A mí me gustaría que en Cataluña hubiera unidad del constitucionalismo y yo lamento que el PSC se haya alejado del constitucionalismo y creo que los constitucionalistas tenemos que estar unidos porque tenemos un adversario común muy poderoso y hay que hacerle frente todos juntos.

P-¿Qué cree que hará Pedro Sánchez con los 'golpistas' si la sentencia les condena y logra volver a gobernar?

R-En la cena que hubo con Torra, Sánchez agradeció la predisposición de diálogo con Torra y en cambio Torra habló de la necesidad de 'desfranquizar' España, criticó la monaquía, criticó las instituciones españolas, habló de que no había separación de poderes y Pedro Sánchez no fue capaz de decir ni una palabra para contestar a las mentiras que ofendían a los españoles y catalanes. La actitud de Sánchez queda resumida en esa cena. Sánchez está en una posición de claudicación frente al independentismo porque para él es más importante la conservación del poder que la defensa de los catalanes en su conjunto , incluidos los que no somos separatistas.

P-Pedralbes sí hizo más interesante después de conocer los 21 puntos que Torra le puso a Pedro Sánchez sobre la mesa y después que Carmen Calvo tuviera que explicar la figura del 'relator'. Estábamos ante un gobierno que iba a firmar una secesión de baja intesidad...

R-Sánchez prioriza la conservación del poder a la defensa de los catalanes que no somos independentistas y por lo tanto él pone por delante su relación con Junqueras, Torra y Puigdemont a la defensa de las personas que incluso le votan en Cataluña.

P-¿Cree que el PSC puede seguir siendo considerado un partido constitucional?

R-No. El PSC renuncia a ser un partido constitucionalista. El PSC compite con Esquerra y aspira aliarse con ellos. No tengo ninguna duda que si la aritmética es posible, habrá un gobierno frankenstein en España y también un Ayuntamiento de Barcelona donde estén juntos. Ellos no son un partido constitucionalista, lo que buscan es el acuerdo con fuerzas anticonstitucionalistas y antiespañolas.

P-En su libro habla de aquellos medios de comunicación tan pequeños que defendieron los valores constitucionales en Cataluña en absoluta soledad. ¿Van ustedes a hacer algo por estos medios de comunicación que están desamparados frente a otros que en el 2017 recibieron más de 30 millones de euros?

R-Eso lamentablemente depende de la Generalitat. Nosotros creemos que es una vergüenza la financiación que suma tanto Cataluya radio como TV3, cuando en Cataluña se han muerto más de 11 mil personas sin llegar a cobrar una ayuda por la dependencia. Creemos que las subvenciones que reciben los medios de comunicación en Cataluña por parte de la Generalitat tienen por objetivo la compra de su línea editorial para que tapen las tropelías que ellos cometen y para defender el independentismo. Es una forma de prevaricación y de compra ideológica. Hay medios de comunicación que han nacido porque sabían que podían acceder a esas ayudas. El tema va que los medios que no son independentistas no se les da ningún tipo de visibilidad y por lo tanto forman parte de una cara oculta de la sociedad catalana.

P-¿Se va a hacer algo con esos medios pequeños si Pablo Casado llega a presidir el Gobierno y que sigan dando la batalla en Cataluña?

R-Nosotros lo que creemos es que es una vergüenza que Cataluña sacó una normativa con Artur Màs que cuando un joven cumplía 18 años podía elegir la suscripción de un medio de comunicación y se le regalaba durante un año. Los medios que excluyeron fueron a La Razón, El Mundo y ABC.

P-Entiendo que si Pablo Casado llega al Gobierno, Dolce Cataluña va a seguir conformándose con ser un blog y otros medios de comunicación no recibirán otro tipo de ayuda...

R-Yo entiendo que si Pablo Casado llega a la presidencia del Gobierno tendrá que modificar las leyes para que no se pueda utilizar el dinero público para subvencionar a medios de comunicación que se dedican a fomentar el independentismo.

P-¿Se cree las palabras de Jaume Roures diciendo que no es independentista?

R-No. Jaume Roures es la trastienda y la factoría principal del independentismo. El intento que ha hecho de comprar el periódico de Cataluña tiene por objetivo apoyar las tesis del independentismo. Claro que es independentista.

P-¿Tiene alguna información de por qué esa operación de Roures de comprar el periódico de Cataluña no se llevó a cabo?

R-No, no tengo ni idea.