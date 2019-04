Javier Maroto al candidato bilduetarra: "Eres un miserable y me repugna verte aquí"

Javier Maroto es un tipo suave en la forma y duro en el fondo (Víctimas del terrorismo recriminan a la Iglesia vasca su 'cobardía' frente a los asesinos etarras).

El vicesecretario general de Organización del PP y candidato de su partido por Álava, ha arremetido contra el candidato de EH Bildu por esta misma provincia, Iñaki Ruiz de Pinedo:

Ha ocurrido este miércoles durante el debate que ha organizado el diario ‘El Correo' con los candidatos de los principales partidos vascos al Congreso.

"Quería decirle al representante de EH Bildu, pero esta vez mirándole a la cara y a los ojos, que no tengas la indecencia de volver a opinar sobre la validez moral o ética de los planteamientos de mi partido", ha advertido Maroto al representante de la formación proetarra.

El momento del ataque directo de Maroto al bilduetarra ha sido cuando se estaba debatiendo la competencia sobre la RGI (renta de garantía de ingresos) del País Vasco.

Iñaki Ruiz de Pinedo había acusado al número tres del PP y a su formación de ser "ignorante" y "manipulador".

"Cada vez que te oigo, me indigno. O eres un ignorante, o un manipulador. Odiáis al pobre y eso va en contra de la convivencia real. Creáis odio al pobre", señalaba el candidato de EH Bildu.

"Escucha de una vez lo que te voy a decir: estoy en este debate y siento vergüenza de compartir espacio contigo, con alguien que pertenece a un grupo de cobardes, que han arruinado este país, el País Vasco dentro de España y nuestra tierra, con vuestras acciones cobardes durante 40 años", le ha contestado Maroto.

"No te voy a blanquear"

En este sentido, el candidato ‘popular' por Álava ha recordado el rechazo de EH Bildu a condenar los asesinatos de la banda terrorista ETA:

"Y pretendes aquí estar como si no pasara nada. Yo no te voy a blanquear, yo sé lo que tú opinas, sé lo que opina tu jefe Otegi y tú a mí no me das ni una sola lección de ética o de moral, porque no la puedes dar y porque no la tienes".