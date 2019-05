Rosa Díez lanza una sombría advertencia sobre el futuro de España que pondrá en alerta a más de uno

Hace mucho que Rosa Díez es el rayo que no cesa en las a menudo adormiladas redes sociales españolas (Rosa Díez crucifica al 'okupa' de La Moncloa: "Es terrible tener a un mentiroso patológico como Sánchez").

Y los penosos resultados de las elecciones generales del 28-A no han aminorado ni su coraje ni su impulso vital (En el nuevo Congreso faltan Rosa Díez y sus soberbios palos al nuevo panorama: "La foto es tenebrosa").

Al revés, le ha dado más fuerzas para seguir dando su punto de vista en redes sociales sobre la realidad política.

Este 3 de mayo de 2019, como todos, la exlíder de UPyD ha estado con Herrera repasando esta intensa semana.

Quien avisa no es traidor. Hoy con @HerreraenCOPE No renunciaré a decir lo que pienso. https://t.co/nja33WtKe8

En primer lugar, Díez ha lamentado que las fuerzas independentistas tengan ahora más presencia en el Congreso y culpa de ello a Sánchez, "una máquina de hacer independentistas".

La exdiputada también cree que Sánchez acabará pactando con Podemos.

"El PSOE ya ha cerrado en Valencia los acuerdos con Podemos. Esperará a después del 26-M a hacer lo que más le convenga a él, que es lo que ha hecho siempre. El chavismo va a ser determinante en España. Y eso me parece una mala noticia".

Además, ha denunciado el odio visceral que se propaga por las redes sociales pese a la victoria de la izquierda.

"Menos mal que han ganado las elecciones, porque todo el odio e insultos que hay en redes contra todos los que osamos mantener nuestra posición es brutal. Los ataques machistas, por el hecho de ser mujer o de tener más de sesenta años, es brutal. Si no las llegan a ganar... Ahora resulta que criticar la política fiscal o cualquier otra de este gobierno, te convierte en una persona contraria a la democracia. Va a llegar un momento en que si no te llaman "facha" a lo largo del día es que has hecho algo mal".