Echenique vuelve a su estilo tabernario: «La posición del PP con la eutanasia es que se joda Ramón Sampedro»

Sacar adelante la despenalización de la eutanasia al precio que sea. El Gobierno de coalición social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está como loco por aprobar una ley que ya decayó en la última legislatura cuando hace un año, en febrero de 2019, el inquilino de La Moncloa tuvo que disolver las Cortes al ver rechazados sus Presupuestos Generales y, por tanto, no poder seguir adelante con su plan gubernamental.

Ahora, con un respaldo más mayoritario, aunque sin ser suficiente, Sánchez puede sacar adelante la despenalización de la eutanasia y en la tarde del 11 de febrero de 2020 arrancó el primer trámite parlamentario.

Uno de los mayores defensores de este proyecto, el portavoz del grupo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se mostró la mar de beligerante contra los partidos que en su momento se opusieron a dar barra libre a la eutanasia. Hizo especial acento en VOX y, sobre todo, en el Partido Popular.

Precisamente, con los de Pablo Casado fue particularme duro, zafio y verdaderamente soez, algo que ya no es novedad en alguien que está acostumbrada a soltar por su boca sapos y culebras o tira de coplas faltonas y de muy dudoso gusto para alguien que luego se las va dando de feminista caviar.

Según Echenique, el PP no quiere aprobar la despenalización de la eutanasia porque, según su peculiar punto de vista, quienes sufren enfermedades irreversibles, tienen que, dicho finamente, fastidiarse y aguantar los dolores, por muy duros que estos sean y que les tengan postrados en la cama durante todo el día:

Creo que casi todo nuestro país ha visto ‘Mar adentro’, ese caso paradigmático de como la cultura puede tener un enorme poder para hacer a una sociedad mejor. El caso de Ramón Sampedro nos permite explicar el lío que nos ha intentado hacer el Partido Popular hace unos minutos. Ramón Sampedro no sufría dolores insoportables, con lo cual Ramón Sampedro no necesitaba cuidados paliativos. Sin una ley de eutanasia como la que vamos a aprobar en el Congreso de los Diputados, el caso de Ramón Sampedro no hubiera tenido acogida legal. Los cuidados paliativos no solucionan todos los casos, no garantizan la muerte digna en todos los casos.