Un diputado de VOX achicharra a Sánchez por ‘entregar’ el CNI a Iglesias: «Le ha dado a un pirómano un arsenal de gasolina y cerillas»

Julio Utrilla, parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, le ha metido un buen revolcón este 26 de febrero de 2020 a Pedro Sánchez a través de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El repaso descomunal se produjo a cuenta de la decisión del presidente del Gobierno de retorcer la legislación para que el vicepresidente segundo del Ejecutivo de Sánchez, Pablo Iglesias, pueda tener acceso a los secretos que se cuecen en el Centro Nacional de Inteligencia.

Con mucha ironía, el diputado del partido de Santiago Abascal comentaba con mucha ironía:

Explicaba Utrilla que lo que se viene persiguiendo en España es copiar fidedignamente lo que ya se ha hecho en otros países del Cono Sur:

Mire, sus socios de Gobierno, la ultraizquierda, avanzan por la senda que ya recorrieron sus amigos en las repúblicas bolivarianas, la senda que consiste en controlar la educación, los medios de comunicación y los servicios de inteligencia. Esto es un peligro para nuestra nación. Y sé que nos dirá que estamos obsesionados con Venezuela. No, no es una obsesión, es una preocupación inmensa que sentimos por la tragedia que se está viviendo allí, no solo por los hermanos venezolanos, sino también porque la ultraizquierda de este país quiere traer a España lo que se vivió y se está viviendo allí.