El alegato del doctor Steegmann, el médico de VOX, que deja patidifuso al ministro Illa

Nunca, desde que comenzó en España la crisis del coronavirus, había quedado tan patente la endeblez del Gobierno Sánchez, su irresponsabilidad y la falta de profundidad profesional de sus integrantes.

Ocurrió este 26 de marzo de 2020, en la sala semivacía donde se reune la Comisión de Sanidad del Congreso. en estos tiemnpos del cornavirus.

En un lado, el ministro Salvador Illa, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona.

En el otro, el diputado José Luis Steegmann, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, médico adjunto de Hematología en el Hospital de la Princesa, trabajador de la Sanidad pública durante 40 años y portavoz de VOX en Sanidad.

No fue un cara a cara, porque el atribulado Illa, que llegó al cargo de rebote y porque el ambicioso Pedro Sánchez necesitaba aumentar la ‘cuota catalana‘ en su Gabinete de coalición y tiró de un recomendado del socialista Iceta, permanecó durante todo el discurso de Steegmann con cara de pena, mirando al vacío.

Comparecía Illa en la Cámara Baja para informar de la evolución del coronavirus y arrancó, pretencioso como todos sus colegas de Gabinete, intentando justificar la injustificable gestión de su departamento.

Para excusar las pifias, errores y negligencias del Gobierno socialcomunista, que es el suyo, llegó a decir que ya le gustaría a él ser capaz de predecir el futuro para haber actuado antes.

«Me piden que tenga capacidad de saber aquello que no se me notifica y no la voy a tener en la vida».