Sánchez del Real acorrala a Marlaska con el alto coste de la guardia pretoriana mediática del Gobierno socialcomunista

El repaso que le han metido al ministro del Interior es de los que hace época y deja bien a las claras el motivo por el que el Gobierno de Pedro Sánchez no quería sesiones de control en plena pandemia.

No era el temor a contagiarse, sino a que la oposición les vacunase a base de bien sacando todos los trapos sucios. A que el pleno del Congreso de los Diputados les pusiera dos buenas inyecciones como dos banderillas.

Este 15 de abril de 2020 fue Víctor Sánchez del Real, diputado de VOX, quien le sacudió a base de bien a Fernando Grande-Marlaska a cuenta de esa cara guardia pretoriana mediática con la que Pedro Sánchez ha intentado pertrechar al Ejecutivo sociocomunista para que venda sus ‘bondades’ pese a los casi 200.000 contagios y más de 18.500 muertos por coronavirus.

El parlamentario del partido de Santiago Abascal era muy concreto en la pregunta, aunque el titular de Interior tratase de irse por los cerros de Úbeda:

Señor ministro, además del coste de las televisiones públicas, RTVE , las autonómicas, las municipales, además de todo el aparato de propaganda que ustedes tienen a su disposición, han decidido darle 15 millones de euros a sus televisiones amigas en pleno real decreto por una pandemia. No contentos con eso, quieren ustedes dedicar, y así se ha anunciado, más de mil millones de euros de publicidad institucional a sus medios amigos. No contentos con eso, quieren dedicar, y se está negociando, como todos sabemos, un 30% de desgravación fiscal a los que inviertan en publicidad en esos mismos medios amigos. 14 mil millones de euros hay de inversión publicitaria anual en España. Estamos hablando de que ustedes están quitando 4.000 millones de euros a los españoles. 4.000, más ciento, más 15, más las televisiones de la propaganda.

Y añadía Del Real:

El ministro del Interior negaba la mayor, pero solo a medias:

Señor Sánchez del Real, el Gobierno de España no compra protección mediática. El Gobierno de España se protege con su trabajo del día a día y también con su compromiso con la sociedad española en la lucha contra el virus. Referirle que las políticas de comunicación institucional se materializan en términos de transparencia y en términos de la legalidad vigente y las ayudas que se han decretado hacia los medios de comunicación, algunas de ellas en el Real Decreto 11 de 2020 tienen consecuencia o razón en el impacto económico de la crisis del coronavirus, en el impacto en el empleo, sobre los ingresos y en la necesidad de garantizar la información pública y la información de los distintos medios de comunicación para generar información pública.

El diputado de VOX saltó como un resorte para acusar a Marlaska de no haberle desmentido en su respuesta:

No me niega usted entonces la mayor. No ha sido usted capaz de negar que 4.000 más ciento, más quince, más las televisiones públicas están destinadas a comprarse una guardia pretoriana. Una guardia pretoriana al servicio de este Gobierno socialcomunista dedica a ocultar cuántos fallecidos reales ha habido en España a consecuencia del coronavirus y por eso compran las voluntades de los medios.