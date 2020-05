María Ruiz (VOX) le planta cara a Pablo Iglesias en el Congreso: “¿Qué vas a hacer, matar a Abascal?

La diputada de Vox, María Ruiz, ha vuelto este 13 de mayo de 2020 al Congreso de los Diputados para pedirle explicaciones a Pablo Iglesias en una nueva sesión de control.

La parlamentaria le recordó al vicepresidente segundo su responsabilidad por lo que a día de hoy sigue sucediendo en las residencias de ancianos, pero también le respondió por los graves insultos del representante del Ejecutivo, que la llamó «miserable» hace apenas días, además de señalar al partido liderado por Santiago Abascal por «representan el odio, la hipocresía y la miseria moral».

«Todo lo que denunciamos aquí era cierto. Si no dije más que la verdad, ¿por qué decidió usted agredirnos tan violentamente, por qué respondió atacando a cuatro millones de españoles a los que usted tiene el deber de proteger y procurar el mayor bienestar posible?» expresó la diputada por Madrid a la vez que exigía respuestas al ministro de Derechos Sociales:

3.¿Acaso no es cierto que nuestros mayores debieron haber recibido tratamiento en hospitales como el resto de pacientes, en lugar de condenarlos a morir?

1. ¿Acaso no es cierto que no se ha permitido a las residencias hacer derivaciones de sus residentes a los hospitales?

Y es que hay que recordar que desde el pasado 19 de marzo, Salvador Illa, como máxima autoridad durante el estado de alarma, delegó en Pablo Iglesias la coordinación de los servicios sociales. Es decir, le encargó al frente de la gestión de la crisis del COVID-19 en las residencias de mayores, pero Iglesias no respondió nada al respecto, volvió con los mismo, atacar a Vox por ser un «partido antidemocrático», dejando huérfana toda a su responsabilidad.

En este sentido, la diputada destacó la total ineptitud del podemita, ya son 17.500 mayores muertos en las residencias –sin contar Andalucía, La Rioja, País Vasco y Aragón– y como recordó Ruiz, «sigue sin haber tests para todo el personal y para todos los residentes sintomáticos y asintomáticos y los mayores siguen encerrados en sus habitaciones sin poder moverse», es decir, nada ha cambiado.

Pero el asunto no quedó allí, además de destacar la gigantesca irresponsabilidad del representante de la izquierda radical en el Gobierno de coalición, la representante de Vox también recordó al amigo de Maduro que no tiene ninguna moral para dar lecciones por el elevado estilo de vida que lleva, «¿Sacamos nuestras nóminas, enseñamos nuestras casas?», le increpó.

Por si esto fuera poco, la valentía de María Ruiz se hizo aún más latente cuando confrontó directamente al líder de Unidas Podemos, y al preguntarle por las represalias que está dispuesto a tomar el gobierno de coalición contra Vox por el trabajo que hace su partido desde la oposición:

«Usted hizo aquí una amenaza muy grave, gravísima, a mi no me intimida ni me asusta, pero dígame si piensa cumplirla y dígame como piensa hacerlo, ¿incitar al odio con sus soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio… ¿#MataraAbascal? trending topic durante horas por cortesía de sus seguidores es eso lo que busca, debemos tener miedo por nosotros y nuestros hijos, nos va a liquidar fisicamente, nos va a ilegalizar como partido cuál es su plan?»