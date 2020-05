Patxi López reconoce su pésima actuación como presidente de la Comisión: «No he estado a la altura»

Con la astucia de un águila y la valentía de una gallina, Patxi López ha medido los tiempos.

No ha podido hacer el papel de poli bueno en el momento propicio. Ha tenido que esperar a la ausencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En un acto tan vergonzoso como el desempeñado en horas de la mañana de este 28 de mayo de 2020, ya en horas de la tarde, el presidente de la Comisión de Reconstrucción decidió entonar el mea culpa.

Antes de seguir con el orden del día me gustaría pedir disculpas, porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión, creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios.