Olona (VOX) azuza a Marlaska con la foto que retrata su «odio» a la Guardia Civil

Lo había prometido 24 horas antes del pleno en el Congreso de los Diputados y a fe que ha cumplido.

Este 10 de junio de 2020, en la Carrera de San Jerónimo, la parlamentaria Macarena Olona (VOX) sacó a la luz el odio casi africano que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le tiene a la Guardia Civil.

La diputada de la formación liderada por Santiago Abascal cuestionaba inicialmente al ministro por el manido episodio de las purgas en la Benemérita y por qué el responsable de esa cartera había mentido y ofrecido varias versiones.

Sin embargo, lo interesante iba a estar en la segunda parte de la pregunta, cuando Olona se tiraba a degüello contra el ministro del Interior y sacaba a la luz una foto que, a juicio de la de VOX, era el origen de la tirria de Marlaska al Instituto Armado:

Añadía Olona que:

Y terminó por exigirle luz y taquígrafos ante ese oscuro episodio:

Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista y a todos los presentes aquí en esta Cámara qué es lo que ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué es lo que dejó de hacer usted como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública.

El ministro del Interior, visiblemente nervioso, saltó como un resorte a exigirle a Macarena Olona que dijese en qué fundaba sus afirmaciones. Eso sí, Marlaska trató de vender dosis de victimismo y ahora, como le convenía para su intervención, sacó a la luz el hecho objetivo de haber sido señalado por los terroristas, con cuyos herederos políticos su Gobierno, el de Sánchez, hace pactos:

Señora Olona, yo no creía que iba a tener que actuar de esta forma ni decir lo que voy a decir en esta sede parlamentaria. Sea usted lo suficientemente valiente de decir qué hice o dejé de hacer porque quien portaba ese féretro es este mismo que está ahora aquí de pie y es él mismo que ha sido amenazado por la organización terrorista ETA y objeto de dos ataque frustrados de ETA. Sea suficientemente valiente; yo me he liberado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios