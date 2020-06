Ortega Smith (VOX) llama cuatro veces «golpistas» a los de ERC hasta que Batet retira la palabra del Diario de Sesiones tras los lloros de Rufián

Fenomenal bronca en el Congreso de los Diputados entre Gabriél Rufián (ERC) y Javier Ortega Smith (VOX), que se ha referido hasta en cuatro ocasiones a los miembros de Esquerra Republicana como «golpistas«.

La trifulca ha tenido lugar durante el debate a una propuesta de los secesionistas catalanes para elaborar una ley de delimitación de la justicia militar.

Por una vez , así es. Nos llama golpistas a @VOX_Congreso el indeseable comunista que vicepreside el gobierno y no pasa nada y sigue en el diario de sesiones. Pero llamar golpistas a los golpistas es un insulto , protesta Rufián y se quita. Todo democrático. De república bananera https://t.co/hAmQni5Sp9 — Luis Gestoso (@LuisGestoso) June 11, 2020

VOX ha estado muy crítico con la propuesta de Esquerra, a la que ha tachado como «tomadura de pelo«, y esa tensión se ha recrudecido cuando Ortega Smith se ha referido al grupo parlamentario de Rufián como «golpistas«.

El de ERC ha mostrado su cara más ‘amable’ y ha implorado a la presidenta de la Cámara que retirase ese término del Diario de Sesiones.

Javier Ortega-Smith llama golpistas a los responsables del golpe de Estado en Cataluña y la presidenta del Congreso lo borra del diario de sesiones.

Que el gobierno socialista no vuelva a erigirse en garante de la unidad de España y del cumplimiento de la ley. Se ha retratado. — Carla Toscano (@eledhmel) June 11, 2020

«Creo que el señor Ortega Smith nos ha dicho hasta cuatro veces ‘golpistas’. Pedí que lo retirara, a no ser que se refiera a Tejero, que por cierto seguramente le vote a él», se ha quejado el portavoz de los independentistas catalanes.

El de VOX no estaba por la labor:

No lo puedo retirar porque quienes dan golpes de Estado son golpistas y me estoy refiriendo a Puigdemont, a Torra y a todos los que han sido condenados

La socialista Meritxell Batet ha optado por retirarla, una decisión aplaudida por la bancada de ERC al unísono.

La madre que parió. Ahora resulta que el VicePandemias puede llamar franquistas y fascitas a todo dios pero si alguien llama golpistas a los de ERC la Presidenta lo borra de la sesión. Bienvenidos a la nueva dictadura. Ellos controlan lo que es o no verdad. Qué miserables. https://t.co/bVhEaow3LW — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 11, 2020

PSOE y Unidas Podemos se dividen en el Pleno del Congreso al votar el fin de la justicia militar

División en el seno del gobierno de coalición izquierdista. Tal y como publica Europa Press, la iniciativa ha sido rechazada con el voto de los socialistas, mientras que Podemos apoyaba la propuesta de ERC de tramitarla.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado tramitar la ley de Esquerra Republicana (ERC) que perseguía eliminar la jurisdicción militar, pero en la votación los dos socios del Gobierno de coalición se han dividido: el PSOE se ha opuesto a tomarla en consideración, mientras que Unidas Podemos ha apoyado la idea de los independentistas.

El PSOE esta vez se ha sumado a la derecha contra esta propuesta. El texto de los independentistas catalanes ha sido rechazado por el partido de Pedro Sánchez, el PP, Vox y Ciudadanos, mientras que la izquierda y los nacionalistas han votado a favor: Unidas Podemos, el PNV, EH Bildu, Junts, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) optaron por respaldarla.

La AUME, en contra de La Ley Orgánica de delimitación de la justicia militar

La Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, se ha manifestado en contra de la Propuesta de Ley Orgánica de delimitación de la justicia militar.

AUME considera que la iniciativa legislativa que se debate este jueves 11 de junio de 2020 en el Pleno del Congreso de los Diputados «parte de presupuestos que no podemos compartir y que no pueden servir para justificar la propuesta de delimitación de la justicia militar, puesto que hace un diagnóstico peyorativo de las Fuerzas Armadas, que no puede servir de punto de partida».