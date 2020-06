Un diputado de VOX llama de todo al secretario podemita en la Mesa del Congreso: «Sinvergüenza comunista, acabarás como Iglesias, ¡en el banquillo!»

El podemita Javier Sánchez Serna salió con las ‘tablas en la cabeza’.

El secretario tercero de la Mesa del Congreso intentó atacar a VOX a través de un vídeo del presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), donde plantea una teoría conspiratoria que involucra tanto a Bill Gates como al COVID-19. Una versión similar a la expuesta por figuras como Miguel Bose.

Un planteamiento que el diputado de Podemos buscó retorcer hasta verlo convertirlo en un ataque al partido de Santiago Abascal.

“El presidente de la UCAM dice que Bill Gates es un esclavo de Satanás y que te quiere poner un chip en la muñeca para no sé qué. Al principio te ríes. Luego te acuerdas que @regiondemurcia desvía recursos públicos a su universidad y que desde ahí se financia a VOX”, indicó en las redes sociales Sánchez Serna.

Sin embargo, el diputado de VOX Luis Gestoso se encargó de matizarle algunos aspectos en las redes sociales.

“Tú eres un sinvergüenza comunista y mentiroso que como buen indeseable vives de la mentira. Aquí el único que se financia y, por cierto, de gentuza y asesinos, es Podemos (Venezuela e Irán). Sigue por ahí que acabarás como Iglesias en el banquillo”.

Convencido en seguir con la polémica, el secretario tercero de la Mesa del Congreso lanzó una amenaza contra el representante de Santiago Abascal:

“Siempre es divertido tener payasos como tú en el Congreso. Ya nos vemos y me cuentas como es eso del blanquillo, que a ti te sentaron con el exalcalde De Molina de Segura”.

En defensa de Gestoso salió José Garre, concejal y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, quien recordó que: “él fue absuelto, tú por esa afirmación que podría tipificarse como calumnia, ¡ya veremos!”.

Sin embargo, el diputado de VOX demostró que puede defenderse por sí mismo y remató la polémica con un ‘zasca’:

“Y por ese banquillo uno de tus colegas se va a sentar pronto en otro por no respetar el honor de las personas. Por sinvergüenza. Me da mucho miedo el ‘ya nos vemos y me cuentas’ parece el ‘a la salida te espero’. Yo con gentuza no tengo nada de q hablar y menos con bocachanclas”.