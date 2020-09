La embestida de Ana Oramas que hizo bajar la mirada a María Jesús Montero: “¡Es una chantajista y soberbia!”

La diputada de Coalición Canaria atacó sin piedad a María Jesús Montero.

Ana Oramas sacudió a la ministra de Hacienda desde el primer segundo de su discurso en el Congreso de los Diputados sobre el polémico real decreto de los remanentes de los Ayuntamientos.

La canaria arrancó sin medias tintas. “¿Sabe por qué no me ha llamado? Porque le hubiera dicho que es una chantajista”, que falta a la verdad y además tiene soberbia”.

Unas palabras que hicieron que la socialista bajase la mirada ante el duro reproche de la diputada de Coalición Canaria.

“¿Quiénes son ustedes para decirles a los alcaldes en qué tienen que gastar el dinero?, ¿quiénes son ustedes para decir cuánto dinero puede recuperar el Ayuntamiento de las contribuciones de sus municipios?”, le preguntó Oramas a la socialista.

Visiblemente indignada, le metió un contundente varapalo final: “No mienta, no manipule y no chantajee ministra. Yo he sido alcaldesa y hay que estar ahora en un Ayuntamiento con la miseria social, la pobreza y todo para hacer frente. Y se necesita pagar las nóminas y contratar asistentes sociales”.

Solo un aperitivo

Las duras palabras de Ana Oramas solo fueron un aperitivo del duro golpe que se llevó el Gobierno del PSOE-Podemos en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas y comunistas vieron como el rechazo a la convalidación del polémico real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos fue generalizado.

La iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo ha contado con el previsible apoyo de PSOE, Unidas Podemos y del diputado de Teruel Existe. Todo el resto, en contra. Sin abstenciones.

El PSOE y Podemos ven crispados la derogación del quinto real decreto desde la restauración de la democracia.

Un golpe que solo sirve para marcar un ‘récord’ negativo en la historia del socialismo español: Consolidar a Pedro Sánchez como el presidente del Gobierno al que el Congreso de los Diputados ha tumbado más decretos.