Batet se lleva un regio correctivo por amordazar a la oposición que protestaba ante el ataque de Rufián a Felipe VI

Es como los malos colegiados cuando, en vez de expulsar al infractor, prefieren sacar tarjetas amarillas a diestro y siniestro.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, volvió a demostrar que su papel como garante de la pluralidad en la Cámara Baja es más que cuestionable. Al menos tomando en consideración la reacción que suscitó su permisibilidad con Gabriel Rufián.

Una vez más, frente a los ataques del parlamentario de ERC al monarca Felipe VI, la máxima rectora de la sede de la Carrera de San Jerónimo, optó por abroncar a quienes protestaban por las palabras de Rufián en vez de reprender al diputado de los exabruptos y de las performances.

Tanto fue el papel jugado por Batet de no querer saber nada del asunto que, al igual que ya pasó con diputados de EH Bildu durante la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020, prefirió seguir con el normal transcurso del debate y negó la posibilidad de que las palabras de Rufián contra el Rey, tachándolo del «diputado número 53 de VOX», fuesen retiradas del Diario de Sesiones.

En cambio, bien que corrió para amparar al propio Rufián cuando Ortega Smith (VOX) llamó golpistas a los de ERC o cuando Cayetana Álvarez de Toledo (PP) se refirió a Pablo Iglesias (Unidas Podemos) como el «hijo de un terrorista». En ambos casos, sus afirmaciones fueron borradas de ese diario.

Huele a podrido en el Gobierno y en el Congreso cuando la proseparata Batet «pide respeto» para que Rufián pueda ofender al Rey impunemente, y encima lo enmarca dentro de la «libertad de expresión». Eso sí, no critiques a Sánchez, Iglesias o un separata que rápido llama al orden.

A ver si me he enterado bien.

Batet ordenó borrar del diario de sesiones lo que dijo Cayetana sobre el padre de Iglesias aunque era 100% cierto. (Que fue un terrorista)

Hoy no manda borrar lo que dice Rufián aunque es 100% mentira. (Que el Rey es diputado de Vox)

Es así?

— N (@Filo_sofillo) September 30, 2020