García Egea (PP) y Olona (VOX) ‘calientan’ a Pablo Iglesias en el Congreso: «Ahora que lleva la nuca más despejada… ¿Lo nota? Es el aliento de la Justicia»

Día de sesión plenaria en el Congreso de los Diputados este 14 de octubre 2020 con una tensión in crescendo que empieza a desbordarse, a solo una semana de la puesta en escena de la moción de censura de VOX.

Pablo Casado y Santiago Abascal, principales líderes de la oposición, apalearon de lo lindo al presidente Pedro Sánchez tratando de avergonzarle por mantener en su puesto al Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, llegando incluso a pedir su dimisión.

En una tercera hornada de preguntas, después de las pertinentes de Cuca Gamarra a Carmen Calvo, le llegó el turno al más aludido en cuestión, el líder podemita, cuestionado con extrema dureza por Teodoro García Egea (PP) y Macarena Olona (VOX). El portavoz del PP, de hecho, hizo un par de discursos aludiendo no solo a Iglesias, sino también a su jefe, Pedro Sánchez, y a la propia Carmen Calvo:

Y usted señora Calvo, qué siente al estar sentada al lado de un señor que va a ser condenado por machista, ¡espero que lo coja de la mano y se lo lleve a la próxima manifestación del 8-M! Señor Iglesias, por decencia, ¿va a dimitir? ¿Entre tanta corrupción le da tiempo a ocuparse de la vicepresidencia? […] ¿Por qué no es usted tan valiente y va a declarar voluntariamente ante el juez? Entiendo que tiene miedo… ¿Queda alguien en Podemos sin imputar o sin condenar? Deberían declarar el estado de alarma en su Gobierno, y no en Madrid.

Arrastrado el podemita, le llegó el turno de rematarlo a la diputada de VOX, Macarena Olona:

Macarena Olona: Señor Iglesias, ahora que lleva la nuca más despejada… ¿Lo nota? Es el aliento de la Justicia. Las imputaciones no han terminado… […] Usted, señor Iglesias, es un auténtico matón, porque practica el matonismo político. Me da igual lo que tenga que decir porque la realidad es que usted no me engaña ni engaña a VOX, ni desde luego ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico ‘Coletas’, el que aspira a aparecer en los telediarios con chandal bolivariano.