Ana Oramas inyecta un tremebundo zasca al ministro Illa a cuenta de los comités de expertos

Se ha convertido en una de las pesadillas del Gobierno Sánchez.

Y este 15 de octubre de 2020 lo ha vuelto a demostrar durante la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para exponer los argumentos que le llevaron a decretar el estado de alarma en Madrid capital y otros siete municipios el 9 de octubre de 2020.

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, cogió su fusil dialéctico y se puso a disparar desde el minuto cero de su intervención.

A modo de aperitivo, quiso reflejar el hartazgo de la sociedad con la gestión que el Gobierno ha hecho de la pandemia con este ejemplo bastante gráfico:

Antes cuando me subía a un taxi y decía que era diputada, estaba como orgullosa, ahora cuando me subo a un taxi en Madrid, el taxista no saca una metralleta porque no la tiene y empieza a meternos en el mismo saco y es horrible.

La parlamentaria, exalcaldesa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), exigía al ministro de Sanidad que se rodease de un equipo de gente que supiera qué se traía entre manos:

Posteriormente pasa a relatar el completo caos que son los aeropuertos y los propios vuelos, especialmente desde el control de movilidad que se ha ejercido sobre Madrid:

Llevo cuatro viajes en avión desde que se tomó la decisión y nadie me ha pedido una sola vez la autorización. Guardo colas de dos horas. Voy en el avión durante dos horas con la gente que saca el bocata, lo pone arriba, sin mascarilla, rodeada de ocho personas sin mascarilla durante dos horas y media. Te hacen guardar cola de dos metros para entrar en el avión y en el avión vamos petados. Llevo un mes hablando con el Ministerio de Fomento y no se ha sacado una orden que se prohíba comer en el avión y voy durante dos horas y media con la gente que saca el bocata. Hablo con los comandantes del avión y me dicen que en la orden no se prohíbe comer y que el no dejar entrar en el avión corresponde a AENA.