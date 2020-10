BRUTALES RÉPLICAS DEL DE VOX A CUATRO DIPUTADAS

Abascal destroza en un minuto a las cuatro podemitas feministas y sus insultos: «¿A ustedes también les custodian la tarjeta del móvil?»

"La gran mayoría de las mujeres de este país no son como ustedes; no asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle ni gritando groserías"