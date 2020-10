El sopapo de Macarena Olona (Vox) a la agresiva Zaida Cantera (PSOE) por llamarla «fascista» y negarse a retirarlo

El supuestamente moderado Partido Socialista recurrió a todo tipo de ataques en la sesión de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados; en esta oportunidad le tocaba el turno a la socialista Zaida Cantera, quien llegó con la clara misión de insultar a todo lo relacionado con VOX.

Durante la sesión, que tuvo lugar este lunes 26 de octubre de 2020, Cantera comenzó atacando a la diputada de VOX, Lourdes Méndez Monasterio, a la que llamó «sinvergüenza», e inmediatamente tuvo que intervenir la portavoz adjunta del partido verde, Macarena Olona.

Si estamos aburriendo a su señoría, aquí no está aportando nada, más que molestar , especialmente cuando hacemos uso de la palabra, le rogaría señora presidente que esté atenta», reclamaba Olona.

«Está siendo muy desagradable que cada vez que un miembro del grupo parlamentario VOX hace uso de la palabra, a lo que tenemos derecho, una representante del grupo socialista no haga más que elevar la voz hasta el punto de llegar a insultar a la señora Méndez…

Algo que no fue bien recibido por la «moderada» del PSOE, quien sacó su lado más violento y llamó «fascista» a la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso.

«Mi madre me parió y me crió, igual que mi padre, para no admitir ni una sola réplica, ni una sola llamada de atención de ningún fascista», ha señalado la diputada del PSOE, totalmente fuera de sí.