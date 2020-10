Illa agacha la cabeza en el Congreso por la juerga de Pedrojota: «Los ciudadanos tienen razón; la mejor distancia es no estar»

Le tocaba el turno a Salvador Illa en la sesión plenaria de este 28 de octubre de 2020 en el Congreso de los Diputados. Tuvo que tragar saliva, porque apenas 36 horas antes era uno de los asistentes de la vergüenza a la juerga de Pedrojota junto a otras 80 personas a una cena de gala en el Casino de Madrid. En plena segunda oleada de pandemia, en plenas restricciones severas del Gobierno a todos los españoles.

El ministro de Sanidad tuvo que hacer su exposición no en referencia a preguntas, sino como interpelaciones, en este caso de Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia del Covid en España. El diputado naranja Díaz Gómez ejerció la interpelación, y a la respuesta, salió el correspondiente ministro Illa, empezando por excusarse al respecto de la fiesta de la discordia:

Quisiera comenzar esta intervención haciendo un comentario sobre mi asistencia a la entrega de los premios de un medio de comunicación. Estuve, como muchos otros. En mi caso, estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para premiar a uno de los premiados por la pandemia; las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho.

Tras la entrega del galardón, quizás muchos no lo sepan, me fui, no me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón, es verdad que se cumplía con las reglas y con las distancias, pero tienen razón. Hasta en los casos en los que se cumplen todos los requisitos, es mejor evitarlos. La mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón.